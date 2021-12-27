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20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах

20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах

Стоимость недвижимости в США с 2019 года выросла на 31,2%, и, было бы естественно, ожидать, что картинки в объявлениях улучшились. И речь не идет о фотошопе от агента недвижимости, чтобы умело преподнести очередную серую квартиру в выгодном свете. Но отсутствие рвотного рефлекса при ужасающих кадрах, которые выходят за рамки приличия и здравого смысла - уже было бы неплохо.

Прокрутите вниз, чтобы понять, о чем мы говорим...

1. Это выглядит так, будто кто-то пытался выключить, а потом снова включить комнату

2. Сделайте свое утро неожиданным путешествием на первый этаж

3. «Дай мне знать, когда ты закончишь принимать ванну, я использую эту воду для макарон»

4. Следующий проект тетушки Бетси на время карантина - создание зимнего сада.

5. Если бы Мауриц Корнелис Эшер пробовал себя в дизайне интерьера

6. В спальне по соседству царит ошеломленная тишина.

7. По мере того, как зелень в комнате росла и приумножалась, подушки планировали вернуть в свои владения первый этаж во имя всей мягкой мебели.

8. Это удаленная сцена из «Битвы титанов», где Минотавр выходит из ванной, чтобы спросить, была ли это туалетная бумага последней.

9. «Люблю наши вечера в гостиной, когда можно просто поговорить между собой»

10. Возможности для бизнеса во время карантина: батутные шлемы.

11. Как удобно - все рядышком

12. «Для детей важно иметь собственное пространство, и эта полая стена в любом случае зря простаивать»

13. «Если бы 1870-е годы случились в 1980-е».

14. «Наслаждайся моментом своей жизни прямо сейчас...до того. как твоя жизнь будет про*рана»

15. «Можно было бы винить синдром случайного селфи, если бы не смена костюмов для каждой комнаты».

16. Местный житель признает, что у него незаконная мастерская, из-за чего ему снятся кошмары и панические атаки.

17. Желаю всем вам глубоко разочаровывающего и плохо обставленного Рождества.

18. Еще у меня есть банные полотенца с Томом Селлеком

19. Комбинируя случайные элементы гостиной, подсобного помещения, коридора и лестницы, человечество наконец создало гостиную лестничную клетку.

20. «Картина в холле - последняя колоноскопия Артура».

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По материалам: Юмор

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