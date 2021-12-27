5 распространенных причин супружеской измены

1. Месть

2. Самоутверждение

3. Разочарование

4. Терапия

5. Развлечение

К сожалению, сегодня довольно трудно встретить супружескую пару, в которой сохранились близкие отношения и полностью исключен факт измены с двух сторон. Вероятнее всего, один из партнеров после измены всегда найдет для себя оправдание, и его даже не будут преследовать муки совести. Но ведь на самом деле, любое действие спровоцировано весомой причиной, и обманутый супруг будет думать, что же он сделал не так. Часто после измены следует незамедлительный разрыв отношений, но многие пары приходят к пониманию после того, как узнают о причинах для совершения партнером такого неприятного поступка. Бывает и такое, что измена одного из супругов становится поводом начать семейные отношения заново - пересмотреть свое поведение, уделять супругу больше внимания. Но какие же причины на самом деле могут послужить поводом для измены в браке?Как ни странно и не банально, одна из самых распространенных причин для супружеской измены - это месть. Причем, совсем не обязательно, чтобы предпосылкой к такому поступку стала измена партнера. Часто изменщику достаточно простого подозрения которое обрастает подробностями за счет богатой фантазии. Супруг, совершая акт измены из мести, уверен, что совершает ровно то, что совершил и его партнер, потому не чувствует особой вины за произошедшее.Часто людям важно понимать, что они еще кому-то интересны. Потому мужчина, который по своей природе является охотником, отправляется на поиски подобных "приключений", чтобы поддерживать на должном уровне свою самооценку. Часто такая случайная связь даже не запоминается мужчине - он уверен, что не совершает ничего плохого, ведь такого поступка требует сама природа. Женщине же в такой ситуации остается лишь два варианта - уйти от своего неверного мужа или на протяжении долгих лет прощать многочисленные факты измены.Когда человек в семейных отношениях перестает чувствовать свою важность, он ищет утешения на стороне. И, как правило, находит. К сожалению, в измене одного супруга в таком случае чаще всего виноват второй супруг. Важно своевременно уловить момент, когда отношения перестали быть теплыми, и обсудить волнующие проблемы с партнером.Существует мнение, что секс помогает держать организм в тонусе, потому многим хочется получить как можно больше подобного "лекарства". К сожалению, многих семейных людей не смущает даже наличие супруга, и подобные лечебные процедуры случаются довольно часто.Часто измена происходит в момент отдыха. Например супруг отправился с друзьями в бар, хорошо выпил, и там же познакомился с молодой красоткой. Красотка ответила мужчине взаимной симпатией, и он сам не понял, как оказался с ней в постели. Часто подобные измены происходят, когда муж и жена находятся на расстоянии друг от друга - в командировке или на отдыхе. Бывает и такое, что жена готовится к рождению малыша, из-за больших сроков беременности отказывает супругу в интимной близости, а муж, дождавшись, пока благоверная отправится в родильный дом, бежит навстречу приключениям. Несмотря на то, что измены встречаются довольно часто, не стоит искать их наличие там, где их нет и не может быть. Важно доверять своей второй половинке, а в случае возникновения проблем научиться разговаривать друг с другом.