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Александр Дьяченко - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)

Александр Дьяченко - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Александр Дьяченко – член профсоюза американских актеров. Всесторонняя одаренность привела бывшего студента ЛЭТИ в актерскую школу в Америке, к исполнительской и актерской деятельности, съемкам на телевидении, совместным клипам с питерскими и новосибирскими музыкантами. Именно поэтому многим интересно узнать все о его биографии и личной жизни.

История жизни



Даже авторам статьи в Википедии не удалось отыскать сведений о родителях Александра Дьяченко: личная жизнь для него понятие неприкосновенное и туда никому из журналистов нет допуска. Биография стартовала в Санкт-Петербурге, в то время называвшемся Ленинградом. Но это не единственный факт о детстве и юности, который кочует из одной публикации в другую:
семья проживала на Бестужевской улице и ничем особенным не выделялась;
отец был украинцем и родился под Полтавой, он передал сыну свои гены – высокий рост и крепкое телосложение;
Станислав Дьяченко был инженером, и это по его настоянию Александр Станиславович отправился в Ленинградский электротехнический институт имени Ленина;
о матери вообще ничего не известно, кроме того, что она была ростом чуть более полутора метров.


Аркадий Принцев, кинокритик: «Сведения о его детстве настолько противоречивы, что сложно говорить о нем даже с минимальной долей уверенности. Одни авторы утверждают, что он и не собирался в актеры, увлекался спортом – хоккеем, атлетикой и восточными единоборствами. Другие – что он играл на гитаре и пел, и мечтал об актерской деятельности с малолетства, а в ЛЭТИ отправился, чтобы участвовать в КВН и капустниках. Возможно, именно поэтому выбранная им специальность – корабельная электрорадиотехника».

Юношеские годы



Творческая биография Александра Дьяченко стартовала в ВУЗе, который он все же закончил. Аббревиатура ЛЭТИ расшифровывалась шутниками, как эстрадно-танцевальный институт, и здесь, по утверждениям бывших студентов, зародился Ленинградский КВН, проходили первые дискотеки, а капустники были давней и устоявшейся традицией.

Поэтому в гостях у них постоянно бывали студенты из знаменитого Ленинградского театрального ВУЗа. Александр был непременным участником всех знаковых мероприятий.


Переменчивая деятельность



Известно, что какое-то время он все же проработал по специальности, но в иностранных фирмах, но уже несколько лет спустя эмигрировал в Америку в поисках заработка – в России шли бурные 90-е и с этим были проблемы. Там ему предложили попробовать себя в спортивном менеджменте, и он стал импресарио российских игроков, игравших в американских командах. Спустя два года оставил и эту деятельность.

Переезд в Америку – темная история:
по официальной версии, Дьяченко занимался торговлей, и довольно успешно.
собираясь в отпуск в Сочи, он неожиданно получил возможность отправиться в Штаты и уехал туда;
остаться решил только когда ему предложили работу в Чикаго, а агентом стал, благодаря знакомству с владельцами бейсбольной и баскетбольной команды.
Откуда у бывшего советского инженера такие знакомства, неизвестно. Поясняется только, что он нашел это занятие интересным, потому что с детства занимался спортом. Можно предположить, что и возможность сделать американскую визу представилась ему неслучайно: отъезд готовился, тема визы обсуждалась с друзьями и знакомыми, вероятно, оставшимися от работы в иностранных фирмах. Зато известно, что Александр все еще выходит на лед в составе команды любителей хоккея.


Старт карьеры



Фильмография Александра Дьяченко начинается с культового «Брат-2». Там он сыграл братьев-близнецов хоккеистов и даже помог А. Балабанову найти ледовую арену в Америке для съемок. Однако до этого он снимался у В. Попова в «Защитнике» на Беларусьфильме, куда его пригласили благодаря случайному знакомству с режиссером и характерной внешности.

После этого потенциала в нем не разглядели, к Балабанову он попал по протекции знакомого и благодаря своим связям в мире американского спорта.

За плечами у Дьяченко к этому времени был не только радиотехнический факультет ЛЭТИ, но и:
актерские курсы в Чикаго, со стажировкой в Лос-Анджелесе после окончания;
учеба у М. Канцелоса и сцена Чикагского театра;
вступление в профсоюз американских актеров;
эпизодические роли в американских проектах (шпионов и плохих парней), где он играл русских и славян из Восточной Европы.

«Брат-2», исполненный сакрального смысла и подтекста, стал для Александра Станиславовича пропуском в кинематограф его бывшей Родины, и не только. Приглашения последовали с Украины, из Беларуси и даже из Индии, где В. Бхардваджа снял его в фильме «7 мужей» вместе с П. Чопра. Роли в экранизациях романов Т. Устиновой, в нашумевших сериалах «Волкодав», «Стилет», «Звезда» и «Леший» привлекли к нему внимание американцев и спустя 8 лет последовали новые предложения из-за океана.

В них, как и в российских проектах, он уже не играл суперменов, спортсменов и бандитов: амплуа расширилось, последовали мелодрамы и любовные истории.



На пике



А. Дьяченко называют кумиром женской половины всего постсоветского пространства, и в этом почти нет преувеличений. В «Мажоре» он сыграл влюбленного предпринимателя, отца главного героя, но до второго сезона не дошел, погиб от пули в конце первого. Играл фермера (в «Наследнице»), следователя в сериале, миллионера (в «Вероника. Потерянное счастье» ) и даже бывшего мужа певицы Валерии в экранизации ее автобиографической повести.

Отошли от тенденции снимать актера в ипостаси романтического героя только белорусы, которые пригласили его сняться в «Охоте на гауляйтера», где роль была не героя-любовника и даже не центральная. Сейчас актер востребован и снимается в нескольких фильмах в год, но играет добропорядочных людей, отцов семейства, в украинских и белорусских мелодрамах, в России и Америке.


Биография актера: за вуалью тайны



Биография Александр Дьяченко, написанная разными авторами, повторяет официальную версию, но вот личная жизнь в ней практически отсутствует. Поклонниц актера занимает его семья и количество законных или внебрачных детей, а сведения об этом весьма противоречивы:
муссировалась информация о существовании жены по имени Вера, которая занимается бизнесом, но актер опроверг ее в интервью к 50-летию;
есть сведения о женитьбе на американке, но и они сомнительны, хотя гламурные издания утверждают, что брак продлился 10 лет;
роман с М. Дробязко тоже оказался выдумкой, несмотря на их периодические совместные появления на публике;
7 лет назад некая дама заявила на телеканале, что у нее дочь от актера, но никто не проводил тест ДНК;
Сам Александр Станиславович намекнул, что у него есть постоянная женщина, и он намеревается стать отцом, но документальных подтверждений этому не удалось отыскать самым пронырливым папарацци.


Ни на официальном сайте, ни в группах фанатов ничего нет о его личной жизни. Есть много фотографий с партнерами по съемкам, информация о музыкальной деятельности (композиторской, исполнительской и продюсерской), о продолжении игры в хоккей в любительской команде, но ничего нет о женах и детях.

А. Дьяченко – российско-американский актер, с украинскими корнями, востребованный музыкальный исполнитель, любимец прекрасной половины человечества на постсоветском пространстве.
Краткая информация об Александре Дьяченко

Имя: Александр Дьяченко
Отчество: Станиславович
День рождения: 12.06.1965
Возраст: 56 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 191 см
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер, музыкант
Смотреть фотографии с Александром Дьяченко
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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