Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки

Историк моды Александр Васильев заявил, как надо одеваться на домашние вечеринки. Ведущий на YouTube-канале Class дал несколько ценных советов о том, что надеть на Новый год. Причем его рекомендации были не о моде, а об этической стороне вопроса. Приглашая гостей в свой дом на праздник, ведущий посоветовал рассказать людям максимально полную информацию о предстоящем празднике, это уменьшит возможность казусов. Если это пижамная вечеринка или светский раут, обязательно сообщите. Тогда публика сможет адекватно нарядиться и чувствовать себя на вечеринке хорошо. Важно рассказать, сколько будет мужчин, если это девичник, тогда дамы смогут одеться проще, ведь им не нужно никого впечатлять.Александр Васильев Что касается выбора наряда для гостей, то тут важное правило – не наряжаться лучше хозяев дома, чтобы не вызывать зависть и неприятные ощущения по отношению к себе. «Не надо разряживаться, как елка! И никогда не надевайте лучшие драгоценности! Помните о том, что зависть – самое распространенное человеческое чувство!» — сказал Васильев. А вот когда вы будете хозяйкой бала, тогда не грех и принарядиться, считает историк моды.