Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото

Певица Алла Пугачева сфотографировалась с поклонницей, которая и выложила совместное фото с Примадонной в Сеть. Алла Пугачева с каждым днем выглядит всё моложе и моложе. Сейчас ей 72 года, но кожа её лица находится даже в лучшем состоянии, чем еще 15 лет назад. Над внешностью Примадонны, как известно, работают лучшие косметологи и пластические хирурги. Всех секретов они раскрыть не могут — иначе рискуют потерять работу. Поэтому публике остается только гадать, как же им удается стирать с лица Примадонны следы времени. Впрочем, в вопросах омоложения, как и во всем остальном, надо иметь чувство меры. Свежее фото Аллы Борисовны наводит фанатов на мысли, что артистка его потеряла. То ли ракурс для снимка был выбран не очень удачный, то ли действительно сказываются последствия вмешательств, но лицо Пугачевой на снимке выглядит перекошенным.Алла Пугачева с поклонницей Впрочем, возможно, изъяны во внешности Пугачевой ищут те, кто завидует её успеху и благополучию? Как раз на днях в Сети появились идиллические кадры с вечеринки, которую Примадонна организовала для одноклассников своих детей. Праздник прошел в замке артистки. Алла Борисовна постаралась подарить маленьким гостям самые незабываемые впечатления от встречи Нового года. Напомним, что дети Пугачевой учатся в частной школе в Подмосковье, за которую она в год платит около трех миллионов рублей.