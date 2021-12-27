Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото

Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Певица Алла Пугачева сфотографировалась с поклонницей, которая и выложила совместное фото с Примадонной в Сеть. Алла Пугачева с каждым днем выглядит всё моложе и моложе. Сейчас ей 72 года, но кожа её лица находится даже в лучшем состоянии, чем еще 15 лет назад. Над внешностью Примадонны, как известно, работают лучшие косметологи и пластические хирурги. Всех секретов они раскрыть не могут — иначе рискуют потерять работу. Поэтому публике остается только гадать, как же им удается стирать с лица Примадонны следы времени. Впрочем, в вопросах омоложения, как и во всем остальном, надо иметь чувство меры. Свежее фото Аллы Борисовны наводит фанатов на мысли, что артистка его потеряла. То ли ракурс для снимка был выбран не очень удачный, то ли действительно сказываются последствия вмешательств, но лицо Пугачевой на снимке выглядит перекошенным.
Алла Пугачева с поклонницей Впрочем, возможно, изъяны во внешности Пугачевой ищут те, кто завидует её успеху и благополучию? Как раз на днях в Сети появились идиллические кадры с вечеринки, которую Примадонна организовала для одноклассников своих детей. Праздник прошел в замке артистки. Алла Борисовна постаралась подарить маленьким гостям самые незабываемые впечатления от встречи Нового года. Напомним, что дети Пугачевой учатся в частной школе в Подмосковье, за которую она в год платит около трех миллионов рублей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в Европе
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в
Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают разработчики
Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают
Физики создали новый изотоп магния
Физики создали новый изотоп магния
Токен NEAR подорожал на 70% за неделю, а цена LUNA обновила максимум
Токен NEAR подорожал на 70% за неделю, а цена LUNA обновила максимум
Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами
Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах
20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах
16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники
16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал
Открыт прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»
Открыт прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»
В кубанских школах откроют 136 центров «Точка роста»
В кубанских школах откроют 136 центров «Точка роста»

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун,
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего

Еще по теме

«Ровесница дочери»: Алла Пугачева удивила поклонников стройной фигурой и молодой внешностью
«Лиза растет настоящей принцессой»: поклонники восхищены подросшей дочерью Аллы Пугачевой
Не похожа на себя: помолодевшая Алла Пугачева затмила Валерию и поразила внешним видом (фото)
Пугачева в мини-платье и ботфортах "переплюнула" молодежь на съемках