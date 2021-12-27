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Baidu начнет в 2023 году серийный выпуск "роботов-автомобилей"

Baidu начнет в 2023 году серийный выпуск "роботов-автомобилей"

Китайский техногигант Baidu начнет в 2023 году серийное производство первой модели беспилотных "роботомобилей" собственной разработки. По словам генерального директора компании Робина Ли, новинка поможет решить проблему автомобильных пробок в Китае в течение предстоящих 10 лет, пишет газета Global Times.

Действующий прототип первого "робота-автомобиля" оборудуют открывающимися вверх дверями и прозрачной стеклянной крышей. В салоне не будет руля, педалей газа и тормоза, а все функции управления вынесут на большой экран, с помощью которого пассажиры смогут вводить адрес своего пункта назначения.

Гендиректор компании неоднократно подчеркивал, что его корпорация активно разрабатывает и проводит испытания собственной системы беспилотного вождения для автомобилей с использованием искусственного интеллекта. Новые машины будут поддерживать четвертый уровень автономности — им не потребуется в поездке вмешательство водителя в подавляющем большинстве случаев.


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Корпорация Baidu была основана в 2000 году и является разработчиком и оператором крупнейшей в КНР одноименной поисковой интернет-системы. В 2005 году фирма провела первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq.

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По материалам: uposters.ru

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