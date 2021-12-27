Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками

ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в регуляторе.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие P2P-переводы, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

платежи через Систему быстрых платежей;

трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и прочие.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, а также магазины и юридические лица, предоставляющие онлайн-сервисы по переводам. Они будут передавать информацию регулятору в цифровом виде, в том числе и на жестких дисках.

Эта форма отчетности нужна центробанку для борьбы с криптовалютными обменниками, нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Ожидается, что риск-ориентированный мониторинг P2P-переводов начнется с января 2022 года.

Напомним, 16 декабря агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. В числе вариантов ограничения – блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам.