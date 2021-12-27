Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar

Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar

Пока мы готовимся к встрече Нового года, модные журналы мысленно уже давно в 2022-м. В этом месяце издания показывали обложки своих январских номеров, и получились они, надо признать, очень разными. Если российский Vogue входит в новый год с экспериментами, то вот испанский журнал решил идти проторенной тропой и поместил на обложку топ-модель Наталью Водянову.

А вам какой подход в глянце ближе? И какой журнал вы точно купили бы?

Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar


VogueHarper's BazaarМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год после релиза
Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год
Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне Нового года
Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков
В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева
В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева
5 распространенных причин супружеской измены
5 распространенных причин супружеской измены
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы
Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети
В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам
В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска

Топ на сегодня

Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли и другие новости из мира ИИ
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты о Джареде Лето, которому исполняется 50 лет (шок, но факт)
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие приметы предсказывают погоду и будущее
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие

Еще по теме

Битва обложек: Vogue против GQ
Сингапурский Vogue выпустил NFT-коллекцию на OpenSea
Модные дизайнеры отказались одевать Эшли Грэм для обложки Vogue
Рианна стала звездой обложки гонконгского Vogue