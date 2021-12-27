Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Сегодня, 07:50 Вадим Карасев
Пока мы готовимся к встрече Нового года, модные журналы мысленно уже давно в 2022-м. В этом месяце издания показывали обложки своих январских номеров, и получились они, надо признать, очень разными. Если российский Vogue входит в новый год с экспериментами, то вот испанский журнал решил идти проторенной тропой и поместил на обложку топ-модель Наталью Водянову.
А вам какой подход в глянце ближе? И какой журнал вы точно купили бы?
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
VogueHarper's BazaarМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
По материалам: spletnik.ru