CEO Crypto.com обвинил CoinMarketCap в искажении данных

CEO Crypto.com Крис Маршалек раскритиковал сервис CoinMarketCap за предоставление неверной информации о торговых объемах.

Merry Christmas to team @CoinMarketCap who a week after my response to their poorly worded tweet arbitrarily reduced our exchange ranking to 14th 😁



We are 2nd/3rd on @coingecko so you guys know where to look for real and market neutral data 🤣