Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят на самом деле и кажется, что вот-вот вернется хозяин

Пользовательница развлекательной площадки Тик Ток имеет интересное увлечение – она обследует столичные заброшенные дома и показывает ролики зрителями.

На видео девушка пробирается через мусор, показывает старую технику, предметы меблировки и бродит по подвалам со ржавым трубами.

Катя Снэп – популярная в сети блогерша, которая ведет канал и рассказывают об ювелирных изделиях, в своем Тик-Токе выкладывает ролики, тематика которых связана со старыми домами.

Так, однажды появился ролик о том, как девушка пробирается в библиотеку, во втором – побывала в магазине времен СССР.

Зимой нынешнего года Екатерина продемонстрировала новую работу – в ролике показаны брошенные дома в столице.

Причина этому – программа реновации, в рамках которой людей переселяют в новые дома, а старые районы подготавливают под снос, чтобы на их месте выросли современные жилые комплексы и бизнес-центы.

Не все люди, которые ранее проживали в заброшенной ныне недвижимости, забрали с собой утерявшую актуальность мебель, бытовую технику и вещи. Но хлам находит своих владельцев, ведь в заброшенных домах рано или поздно появляются мародеры. Девушка не сообщает адресов, но показывает всю реальность. В жилищах царит бардак, повсюду валяются обломки, стекла.