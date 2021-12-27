Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят на самом деле и кажется, что вот-вот вернется хозяин
Пользовательница развлекательной площадки Тик Ток имеет интересное увлечение – она обследует столичные заброшенные дома и показывает ролики зрителями.
На видео девушка пробирается через мусор, показывает старую технику, предметы меблировки и бродит по подвалам со ржавым трубами.
Катя Снэп – популярная в сети блогерша, которая ведет канал и рассказывают об ювелирных изделиях, в своем Тик-Токе выкладывает ролики, тематика которых связана со старыми домами.
Так, однажды появился ролик о том, как девушка пробирается в библиотеку, во втором – побывала в магазине времен СССР.
Зимой нынешнего года Екатерина продемонстрировала новую работу – в ролике показаны брошенные дома в столице.
Причина этому – программа реновации, в рамках которой людей переселяют в новые дома, а старые районы подготавливают под снос, чтобы на их месте выросли современные жилые комплексы и бизнес-центы.
Не все люди, которые ранее проживали в заброшенной ныне недвижимости, забрали с собой утерявшую актуальность мебель, бытовую технику и вещи. Но хлам находит своих владельцев, ведь в заброшенных домах рано или поздно появляются мародеры. Девушка не сообщает адресов, но показывает всю реальность. В жилищах царит бардак, повсюду валяются обломки, стекла.