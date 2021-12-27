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Девушка решила сама увеличить губы и вколола масло для объема, но таких последствий не ожидал никто

Девушка решила сама увеличить губы и вколола масло для объема, но таких последствий не ожидал никто

В Днепре произошел странный случай, связанный со стремлением молодой девушки сделать себя похожей на тысячи инстаграммных див.

Девочка не смогла накопить денег на посещение косметолога и увеличила губы посредством косметического масла – об этом случае рассказал ТСН.

Подросток рассказала, что ее одноклассницы и соседки могут посещать косметологов, где делают любые процедуры для улучшения внешности. Так как она не могла позволить себе пройти процедуру из-за недостатка финансов, она решила воспользоваться рецептом, найденным в сети.

Фото ТСН

Девушка набрала в шприц масла и начала делать уколы в губы. Спустя несколько часов они сильно отекли, что грозило серьезными проблемами со здоровьем – девочку госпитализировали и провели срочную операцию, в рамках которой масло было удалено.

Фото ТСН


«Масло может стать причиной некроза, и как следствие – потеря губы. Эти средства предназначены для наружного применения и не установлено, как именно они будут работать внутри» – дал комментарий врач, делавший операцию.


Фото ТСН

Чтобы удалить большую часть масла, девочке сделали уже несколько операций. На сегодняшний день ее желание изменилось – теперь подросток мечтает об уменьшении рта.

Ссылка на первоисточник:tsn
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По материалам: MirFactov

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