Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в Европе





Игровой аналитик портала gamesindustry Кристофер Дрингс опубликовал в Twitter интересные цифры по успехам различных игр и платформ в 2021 году. Некоторые из данных, про которые говорит Дрингс:

Консоль Nintendo Switch была самой популярной на «нескольких европейских территориях». При этом, PlayStation 5, похоже, станет лидером по продажам в Великобритании, а также на небольших рынках, таких как Швеция, Дания и Финляндия.FIFA 22 — самая продаваемая игра в Европе.По всей Европе больше людей купили Farming Simulator 22, чем Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 и Guardians of the Galaxy.It Takes Two — крупнейший новый IP (новая интеллектуальная собственность) года в Европе (на данный момент), значительно опередивший Outriders.На Xbox самой популярной игрой является FIFA 22. Forza Horizon 5 только на 4 месте. При этом Дрингс отмечает, что данные для Xbox собирать сложно по отдельным поколениям (из-за Smart Delivery), поэтому они объединены для Xbox One и Xbox Series X | S.

Отметим, что ранее появлялась информация о проданных 1,5 миллионах копий Farming Simulator 22 за первую неделю продаж.