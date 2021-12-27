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Филипп Киркоров решился на серьезный шаг ради Давида Манукяна

Филипп Киркоров решился на серьезный шаг ради Давида Манукяна
54-летний певец Филипп Киркоров признался, что сделал ради молодого артиста. Бывший возлюбленный Ольги Бузовой вслед за ней тоже презентовал новогоднее видео. Дава представил клип на песню «Один дома» по мотивам одноименного американского фильма с Маколеем Калкиным в главной роли. Комедия стала любимой праздничной кинокартиной многих россиян. В клипе Манукяна роли преступников сыграли блогер и телеведущий Дима Масленников, а также Филипп Киркоров. Они пробрались в дом Давы и его юной подруги Миланы. Певец с девочкой дали отпор грабителям, расставив опасные ловушки. По словам исполнителя хита «Цвет настроения синий», он пожертвовал своей внешностью ради съемок в ролике. Филипп продемонстрировал чувство юмора и умение смеяться над собой. Киркоров показал момент, когда его герой попадает лицом в пленку, а затем его атакуют перьями. «Оторвались от души на съёмках клипа. Дава, чего только я не сделал ради тебя! Даже образ кардинально сменил. Ради тебя даже сбрил бороду! Хотя я всегда хулиган в душе! А тут еще себе в компанию подбил Диму Масленникова. Как будто реально окунулись в фильм «Один дома»», — заявил народный артист России.
Филипп Киркоров без бороды В клипе Филипп предстал блондином с пышной кудрявой шевелюрой. Певцу нравится экспериментировать и примерять неожиданные образы. Дава поблагодарил коллегу за то, что не отказался сниматься в клипе. «Пушка! Лучший новогодний клип. Спасибо, что снова согласились на нашу авантюру! Филипп подписался, не читая сценария», — отметил Манукян. Эта вторая совместная работа Филиппа и Давы Манукяна. В прошлом году они выпустили клип на совместную песню «Ролекс». Артисты также вместе спровоцировали скандал на церемонии вручения премии «Муз-ТВ», которая прошла летом. Они приехали на мероприятие в белом кабриолете в окружении полуголых мужчин. Киркоров и Манукян выглядели как молодожены. Телеканал обвинили в гей-пропаганде среди несовершеннолетних и оштрафовали на миллион рублей.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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