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Forza Horizon 5 в разы быстрее набирает аудиторию игроков, чем Forza Horizon 4

Forza Horizon 5 в разы быстрее набирает аудиторию игроков, чем Forza Horizon 4


Forza Horizon 5 показала фантастический старт в истории серии, о чем ранее уже говорила компания Microsoft. Последняя, к текущему моменту, часть серии Forza Horizon набрала 10 миллионов игроков в течение 10 дней, тем самым став самым быстрорастущим по количеству игроков проектом в истории Xbox и Game Pass. И аудитория игроков продолжает расти — она уверено движется к 15 миллионам.

Портал kudosprime отслеживает статистику по количеству игроков в Forza Horizon 5, у них же есть статистика по прошлым играм серии. На данный момент количество игроков в Forza Horizon 5 находится на уровне около 14 миллионов игроков. Для сравнения, игре Forza Horizon 4 потребовалось больше года, чтобы набрать такую аудиторию. Ниже можно видеть рост Forza Horizon 4 в сравнении с Forza Horizon 3 и период, за который Forza Horizon 4 приблизилась к аудитории в 14 миллионов игроков.

При этом, прошло чуть меньше 2 месяцев с момента релиза Forza Horizon 5. На данном этапе у Forza Horizon 4 было около 4 миллионов игроков. Ниже можно посмотреть сравнение аудитории Forza Horizon 5 и Forza Horizon 4, спустя около 2 месяцев с момента релиза.

Напомним, что Forza Horizon 5 в этом году получила множество наград, в том числе, звание «Игра года» от ряда именитых игровых изданий.

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По материалам: newxboxone

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