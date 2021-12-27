Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой уйдет 2021 год и начнется 2022. Это важное время, поэтому представителям всех Знаков Зодиака необходимо следовать рекомендациям Павла Глобы, чтобы сделать свою жизнь лучше в любой из сфер.

Портал Woman’s day поделился мыслями эксперта относительно того, каким должно стать завершение текущего года и начало нового. Неделя предстоит для многих из нас непростая, но факт в том, что справиться с неурядицам должно получиться у каждого важно лишь помнить о советах эксперта.

Овен

С 31 декабря для Овнов начнется новая жизнь, с новыми правилами. 31 декабря и 1 января станут самыми благоприятными днями недели. Овны смогут найти новую мотивацию и изменить мир вокруг себя. Если к карьерному росту период располагает, то в амурных делах Овнов могут ожидать различные проблемы. Во-первых, придется заранее расставить приоритеты — работа или семья и отношения. Во-вторых, гармоничного взаимодействия со второй половинкой может вовсе не получиться. Придется бороться с желанием что-то доказывать любимому человеку.

Телец

Самыми опасными днями недели станут 29 и 30 декабря. Не исключено, что подготовка к праздникам окажется тяжелой, но 31 числа все должно измениться к лучшему. Все ссоры сойдут на нет, появятся силы и праздничное настроение. Самое главное перед новогодними праздниками — создать благоприятную атмосферу в доме. В целом неделя отлично подходит для общения с близкими, друзьями, поездок и путешествий, совместных дел со второй половинкой. Всем, кто собирается или вынужден много работать, полезно будет заводить новые деловые знакомства.

Близнецы

Близнецам Павел Глоба советует не рисковать в финансовой сфере. Не важно — перед Новым годом или после, но лучше не ставить себя в неудобное положение. Конец года будет очень благоприятным временем для деловых побед, но если не уделять время близким и второй половинке, начало 2022 года может стать трудным временем для отношений. Всем Близнецам без исключения лучше сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Особенно важным это станет для тех, кто будет отдыхать в первых числах января. Астролог советует Близнецам не переутомляться.

Рак

У Раков начинается идеальное время для того, чтобы заглянуть внутрь себя и попробовать проанализировать свои поступки. Изменить жизнь к лучшему им помогут эффективные способы духовного развития. В целом неделя не очень подходит для работы, ведения бизнеса, переговоров, командировок. Особенно опасными днями можно считать 27, 28 декабря и 2 января. В эти как раз лучше и заняться собой. В общении с родственниками и второй половинкой необходимо будет стремиться к гармонии и взаимопониманию. Не нужно гнуть свою линию.

Лев

Самыми благоприятными днями недели у Львов станут вторник, пятница и суббота. Новый 202 год они встретят, скорее всего, без каких-либо сложностей и непредвиденных проблем. Финансовая сторона жизни немного сбавит обороты, но если придется проявлять много активности, можно попробовать воспользоваться мантрой богатства. С ее помощью удастся привлечь больше финансовой удачи. Львов могут ожидать бытовые проблемы, которые не были решены в 2021 году. Чем больше дел и забот удастся разрешить Львам, тем будет для них лучше.

Дева

Во время встречи Нового года 31 декабря и 1 января Дев ожидают некоторые трудности. Ночные светила окажутся не в самом лучшем положении, поэтому представители данного Знака будут быстрее уставать. Справиться с этой проблемой им помогут простые бытовые секреты восстановления биополя. В целом же неделя хороша для новых знакомств, проведения времени со второй половинкой. Самый лучший Новый год — романтичный. Павел Глоба настоятельно советует Девам не отказывать себе в развлечениях и отдыхе. Важно сменить обстановку и выпустить пар.

Весы

Весам лучше начать двигаться вперед, но делать это осторожно, опасаясь встреч и общих дел с самыми хитрыми Знаками Зодиака. Самостоятельность и самодостаточность во всех направлениях — вот что сейчас очень важно. 31 декабря и 1 января Весам необходимо погрузиться в домашние проблемы. Это будут два самых благоприятных дня недели, в которые лучше не начинать ничего нового, а закончить уже начатые дела. В целом неделя отлично подходит для преображения дома, покупки и перестановки мебели. Особое внимание Павел Глоба советует уделить вопросам здоровья.

Скорпион

Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, путешествий. Также Скорпионы смогут исполнить какие-то локальные мечты. Наиболее вероятно это в первые два дня недели и 2 января. Ускорить процесс помогут сильные обряды на исполнение желаний. Это крайне удачное время для общения с людьми, новых знакомств, поисков второй половинки. Скорпионам не стоит запираться в четырех стенах. Важно искать возможности для развлечений. В целом неделю можно назвать яркой и насыщенной. Для этих людей Новый год будет одним из самых ярких.

Стрелец

Первое, на что Стрельцам стоит обратить внимание на этой неделе — здоровье. Три простых упражнения существенно укрепят здоровье и биополе этих людей, дав им возможность преодолеть все трудности. Это отличное время для дорогостоящих приобретений, веселья, смены обстановки. Скорее всего, близкие люди будут ждать от Стрельцов какие-то хороших подарков на праздники. Очень важно не разочаровать их. Не нужно есть слишком много жирной и вредной пищи. Астролог также рекомендует не налегать на горячительные напитки. Встретить Новый год лучше без них.

Козерог

Козерогам предстоит много встреч с неприятными людьми и событиями. Снять негативное влияние окружения помогут травяные настои. Они же укрепят биополе, привлекут удачу. 31 декабря и 1 января станут размеренными и спокойными днями, что Козерогам сейчас и нужно. Что касается работы, то сейчас лучше просто заняться планированием на следующий год и месяц. В любовной сфере большая удача ждет одиноких Козерогов, которые находятся в поисках второй половинки. Звезды помогут им обрести счастье. В амурных делах Павел Глоба советует проявлять смелость.

Водолей

У Водолеев наступает отличное время для домашних перемен. Можно просто провести генеральную уборку, а можно купить новую мебель, аксессуары, растения или завести домашнее животное. Правильно выбрать питомца поможет нумерология. В бизнесе и в работе процесс достижения целей немного остановится. Это будет сигналом к тому, что нужно заняться собой — здоровьем, красотой, настроением. Начинать новые отношения или браться за какие-то амбициозные проекты пока не стоит. Лучше как следует отдохнуть и развлечься.

Рыбы

Самые благоприятные дни недели для Рыб — 29, 30 декабря, а также 2 января. В эти дни нужно прислушиваться к внутреннему голосу, а также как можно меньше ругаться с окружающими. Ночные светила помогут распознать и исправить кармические ошибки. Полезно будет раздать долги, сделать какие-то решительные шаги в бизнесе и в работе. Что касается праздников, то тут Рыб ожидает большая удача и хорошее настроение. Этот Новый год может стать для них незабываемым. Нужно как следует отдохнуть и изменить что-то в своей жизни.