Иран отработал удар по израильским ядерным объектам

Вадим Карасев

В Иране прошли учения боевой авиации, в ходе которых отрабатывался удар по израильскому атомному реактору. Местное информационное агентство Fars сообщило, что речь идет про объект в районе города Димона в пустыне Негев.

В Тегеране утверждают, что успешно поразили условную цель, представляющую собой модель реактора. Для этого использовались 16 баллистических ракет и пять беспилотников.

Учения получили название "Великий пророк - 17", они проходят в южных регионах Ирана. В них принимают участие народное ополчение и профессиональные военные – сухопутные, военно-морские и воздушные силы.



Как сообщал Ruposters, ранее в Израиле придумали новые способы военного сдерживания Ирана. До этого "Моссаду" удалось разрушить ядерные центрифуги на одном из секретных объектов руками работавших на нем ученых.