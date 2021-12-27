Изобретения, которые зря считают современными (на самом деле они появились гораздо раньше)

1. Солнцезащитные очкиЭтот предмет является незаменимым для многих из нас, особенно летом, когда мы стремимся максимально защитить себя от солнца. Если вы до сих пор думали, что очки появились сравнительно недавно, в ответ на запросы современных людей, спешим вас удивить. На самом деле, они существуют около 800 лет. Предположительно первые очки изобрели на острове Баффинова Земля. И нет, он располагается не на Юге, как можно было бы предположить, а на Севере. Предмет был призвал защищать глаза местных жителей от слепящего снега, а не от палящего солнца, как сейчас, однако принцип действия точно такой же.2. Торговые автоматыОт изобретателей, живших в прошлых веках, можно ожидать все, чего угодно, ведь они подарили нам огромное количество полезных, даже незаменимых вещей. Однако все равно очень сложно представить, что первый механизм, напоминающий современные автоматы по продаже напитков и снеков, также появился много столетий назад. Тем не менее, это правда. Его изобретателем стал Герон Александрийский, который жил в Греции в I веке до н.э. Вот только вместо привычных нам газировки и шоколадных батончиков, автомат выдавал «священную» воду в храмах. Следующим предком торгового автомата стал механизм, который появился в Англии в XVII веке. С его помощью на улице продавали табак.3. ХодункиВидя огромное количество разнообразных товаров в детских магазинах, мы не перестаем удивляться, как наши родители обходились без всех этих полезностей. Больше всего производители стараются для детей от 0 до 12 месяцев – молодым мамам остается только выбрать из большого ассортимента подходящую для их ребенка вещь. Одним из самых распиаренных товаров являются ходунки. Герои реклам утверждают, что они делают жизнь родителей намного легче и увеличивают количество свободного времени в разы. Не спорим, вещь действительно нужная, однако если маркетологи считают, что они рекламируют что-то кардинально новое, то они ошибаются.Первые изображения ходунков появились на средневековых миниатюрах. Кстати, в то время родители считали, что ребенок не должен ползать на четвереньках, даже если это естественно для его возраста. По их мнению, он должен был сразу становится на ножки, чтобы не превратиться в зверя.4. Зубная пастаПервыми, кто стал заботиться о здоровье зубной эмали и полости рта, были древние египтяне. Именно они придумали прототип зубной пасты, без которой сейчас невозможно представить будни среднестатистического человека. Он представлял собой смесь из каменной соли, мяты, измельченного перца и цветов ириса. По консистенции масса и правда была пастообразной и визуально напоминала современный вариант зубной пасты, однако то, насколько она была эффективной и полезной, история умалчивает.5. РоботыСовременным хозяйкам повезло как никому другому, ведь в их жизни есть устройства, которые значительно облегчают жизнь, экономят время и силы. Мы говорим о роботе-пылесосе, пароочистителе, стиральной и посудомоечных машинах и прочих приборах, которые позволяют не погружаться с головой в бытовые проблемы. Однако где-то в глубине души мы все равно мечтаем о том, что когда-то за нас всю работу по дому будут делать роботы. Эта мысль не является новой. Дело в том, что 2000 лет назад математик Филон Византийский придумал прототип робота, точнее автоматон.Изобретение представляло собой механическую служанку, главной обязанностью которой было наполнять чашу вином и смешивать его с водой. Робот начинал действовать, когда в его свободную руку помещали пустую чашу. Не совсем понятно, зачем нужно было идти на такие ухищрения, учитывая, что многие семьи могли себе позволить иметь слуг, однако идея отличная.6. ПарашютПрыгали когда-нибудь с парашютом? Если нет, то очень советуем, эмоции непередаваемые. А пока вы будете размышлять, стоит игра свеч или нет, расскажем о истории этого замечательного воздушного «транспорта». Считается, что первым, кто задумывался о создании парашюта, был Леонардо да Винчи. В его рукописи, датируемой 1495 годом, упоминается о некоем безопасном спуске с определенной высоты с помощью «палатки» размером 12х12 локтей. Учитывая тот факт, что эта средневековая мера длины равнялась примерно 50 см, приспособление, описанное да Винчи, действительно гарантировало спуск с любой высоты, так как диаметр современных парашютов тоже не превышает семи метров.Однако мысль о парашюте приходила изобретателям еще до Леонардо да Винчи. Так, согласно древним записям, жители многих стран пытались спускаться со скал, башен, прибегая к помощи различных приспособлений, которые можно сравнить с зонтиками. Часто такие эксперименты приводили к серьезным травмам и даже летальным исходам, ведь люди все делали на свой страх и риск, не учитывая законов сопротивления воздуха. Но стоит отдать да Винчи должное – именно он рассчитал самые выгодные размеры парашюта и решил проблемы спуска с разной высоты.7. ПастеризацияВ 1856 году остро встал вопрос о быстром скисании некоторых напитков. В то время ферментация считалась исключительно химическим процессом, и главной целью было предотвратить или замедлить ее. Человеком, который должен был решить проблему, стал Луи Пастер. В ходе работы он смог выяснить, что дрожжи являются живыми организмами, и, исходя из этой информации сформулировал свою теорию ферментации.Пастер обнаружил, что микроорганизмы не могут выдержать воздействие высоких температур, и начал экспериментировать в этом направлении, пытаясь сохранить вино и консервированные продукты. Он смог определить оптимальную температуру и продолжительность нагрева, при соблюдении которых микроорганизмы погибают. Данный процесс назвали в честь его «отца» – пастеризация.Интересный факт: Молоко является известным носителем туберкулеза, а после изобретения пастеризации болезнь резко сдала свои позиции. В связи с этим во многих странах продажа непастеризованного молока является запрещенной.8. ЦементВопреки распространенному мнению, цемент не является современным строительным материалом. Его история началась во времена строительства египетских пирамид, когда строители, дабы получить необходимый раствор, смешивали зачаточную форму бетона. Похожий материал был в наличии и у древних римлян, когда они возводили Колизей.В 1824 году появился портландцемент, который является основным компонентом современного бетона, благодаря которому строительная индустрия сделала резкий скачок в развитии. Его смешивают с песком и щебнем, формируя строительную смесь.Каменщик Джозеф Аспдин также сделал неоценимый вклад в данную область. Он первым начал сжигать в своей кухонной плите порошковый известняк и глину, получая вещество, которое можно было смешивать с водой, чтобы получался строительный раствор.