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Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком

Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком
Певец Григорий Лепс недавно развелся с 49-летней женой. По слухам, причиной расставания мог послужить роман Анны Шаплыковой с 38-летним манекенщиком. Григорий Лепс не спешит озвучивать причины развода с Анной Шаплыковой. Пара разошлась после 20 лет брака. Экс-супруга певца удалила Instagram накануне развода, чтобы показать — она не готова обсуждать личную жизнь. Развод Лепса спровоцировал различные домыслы. Артиста подозревали в изменах. Теперь неприятные слухи ходят об Анне Шаплыковой. В Сети обсуждают ее возможный роман с молодым красавцем-моделью.
Дмитрий Савчук Дмитрий Савчук появился на Мальдивах в то же время, что и Анна Шаплыкова незадолго до развода. Их заподозрили в романе после того, как Анну и Дмитрия познакомила близкая подруга, сообщает «Комсомольская правда». Когда история отношений пары стала достоянием общественности, Дмитрий закрыл свою страницу в Инстаграме. Но в интернете про него можно найти немало информации. Анкеты парня размещены на сайтах многих модельных агентств. Несколько лет назад он засветился на модных показах Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, сотрудничал с музыкальными телеканалами. Ранее причиной развода Григория Лепса называли его связь с Барановской и Кошкиной.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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