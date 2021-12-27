Эксперты ЭИСИ назвали главные политические события года

Вадим Карасев

На встрече, проходившей на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня", ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: "2021. Политические итоги года".

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что пандемия продолжает быть одним из основных факторов, влияющих на политическую повестку. В этом году влияние пандемии распространилось на парламентские выборы. Россия сегодня является примером страны, где, несмотря на введение достаточно жестких ограничительных мер, партия власти сохранила лидирующие позиции на парламентских выборах.

"Единая Россия достаточно успешно разыграла свои карты, показала себя партией реальной помощи, партией, близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление партии "Единая Россия". Эффективно сработали кадровые механизмы, и мне кажется, что одним из главных победителей 2021 года является партия "Единая Россия", — сказал он.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что в последний раз пятипартийная Дума в России избиралась почти 20 лет назад. Также он отметил, что в этом году удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях при новых институтах трехдневного и дистанционного электронного голосования. По мнению эксперта, этот факт с точностью можно назвать достижением, ведь сомнения в эффективности этих институтов высказывались неоднократно.

Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (Центр "СИТИ"), декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в ходе своего выступления подробно остановился на двух темах: подведении итогов года — Года науки и технологий — и перезагрузке российского общества "Знание". По каждой из тем в декабре этого года были проведены опросы среди 1600 респондентов.

Согласно исследованию, россияне высоко оценивают достижения науки в мире — большинство опрошенных считает, что наука находится на подъеме (52%). При этом 87% респондентов оценивают важность развития науки в России на 10 баллов из 10. Давая оценку перезагрузке российского общества "Знание", Евгений Михайленко назвал проект перезапуска успешным. В качестве аргументов своей позиции он приводит результаты опроса.

"В этом году обществом "Знание" была проведена очень большая работа по перезагрузке. В ходе исследования мы обозначили 10 ключевых направлений, и с помощью россиян мы оценили восприятие важности каждого пункта по десятибалльной шкале. Согласно данным, 91,3% опрошенных при оценке десяти направлений активности общества "Знание" выбрали 8, 9 или 10 баллов хотя бы один раз. Это говорит об огромном потенциале новых мероприятий и форматов общества "Знание", — отметил он.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин одним из ключевых итогов года назвал тектонические изменения в среде несистемной оппозиции — по большому счету самодискредитацию и самоуничтожение. Точкой невозврата для несистемной оппозиции стала их игра на якобы отравлении Навального, которая нанесла серьезнейший ущерб Российской Федерации и международной политике, идущей во вред нашей стране. При этом все эти процессы подчеркнули состоятельность и конструктивность системной оппозиции.

"Наличие пятой партии, или четвертой оппозиционной партии, в парламенте говорит о том, что оппозиционный запрос есть, но он полностью удовлетворяется системным процессом", — обосновал он.

В заключение круглого стола управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев подвел итоги и добавил от себя важный результат планомерной работы российской политической системы этого года.

"Мы в этом году получили развитие того, что происходило в двадцатом году: принятие поправок к конституции. Мы все помним это масштабное политическое событие прошлого года, именно в этом году эти поправки начали обретать силу в федеральных законах, государственных программах и так далее. Буквально под занавес года очень бурное обсуждение приобрел закон о публичной власти, который прямо вытекает из тех поправок, за которые россияне голосовали. Очень многие социальные поправки, предложенные президентом, получили свое воплощение в тех решениях, которые шли в пользу семей с детьми, в пользу пенсионеров, в пользу других социальных групп в период продолжающейся пандемии", — подытожил он.