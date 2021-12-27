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Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами

Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами


Усиленный контроль Банком России P2P-переводов может привести к росту популярности криптовалют как менее подконтрольного властям платежного канала, однако это помешает легализации рынка. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.  


СМИ сообщили, что ЦБ РФ с 2022 года усилит надзор за нелегальными операциями через банки. Позже регулятор уточнил, что речь не идет о тотальном контроле за денежными переводами физлиц - ЦБ будет собирать обезличенные данные клиентов при наличии риска использования банковских платформ для незаконных операций криптовалютных обменников, онлайн-казино и букмекеров.


Инициатива вполне соответствует курсу регулятора на усиление контроля за транзакциями. В сентябре ЦБ определил критерии, которые позволят банкам выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом. Уже тогда центробанк причислил к таковым криптовалютные обменники, незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и нелегальных форекс-дилеров.


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С 1 октября также действуют изменения в положение ЦБ 375-П, согласно которым связанные с оборотом цифровых валют операции по умолчанию отнесены к подозрительным.


Этот нормативный акт обязателен для соблюдения всеми банками без исключения, а финорганизации имеют право блокировать счета на этом основании, отмечают юристы. Уже сейчас участились случаи блокировок счетов владельцев криптовалют, новые меры ЦБ РФ могут увеличить их число. 


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В последнее время риторика Банка России по отношению к криптовалютам значительно ужесточилась. 


В ЦБ заявили, что не видят места криптоактивам на российском финансовом рынке, а различные источники сообщают, что регулятор собирается запретить инвестиции в биткоин. О том, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии — от полного запрета на владение и покупку цифровых валют до легализации биткоин-бирж — также говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.


"Ситуация может дойти до абсурда, когда по закону криптовалюты являются законным имуществом, но фактически обменники и даже переводы с иностранных бирж блокируются", - сказал ForkLog аналитик EXANTE Виктор Аргонов.


По оценкам Банка России, объем операций жителей страны с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд. Эксперты говорят, что меры ЦБ долгосрочно направлены на повышение собираемости налогов и пополнение бюджета.


"Такого рода действия могут привнести в бюджет сотни миллиардов рублей. Не стоит забывать, что на рынке есть не только трейдеры и те, кто покупают криптовалюту как долгосрочную инвестицию, но и майнеры, которые также могли бы пополнить бюджет и работать в белом поле", - отметил основатель блокчейн-сообщества Definition Владимир Смеркис.


Он также подчеркнул, что сейчас многие пользователи осуществляют P2P-транзакции только потому, что это один из немногих возможных, не запрещенных законодательством вариантов торговли криптоактивами. 


Однако усиленный мониторинг транзакций физлиц вместо повышения легальности финансовых потоков РФ может привести к обратному эффекту - криптовалюты из "серой зоны" уйдут в подполье, где их популярность возрастет на фоне снижения доверия граждан государству, отмечают эксперты. 


Последствием мер ЦБ может стать переток средств в другие, более анонимные фиатные платежные системы вне российской юрисдикции, а также в криптовалюты. 


"Уход в криптовалюты технически сложнее, но лишь до тех пор, пока граждане только присматриваются к ним. На Западе платежные системы типа PayPal все более сливаются с криптой. Легально или нет, но этот процесс затронет и Россию", - считает Аргонов. 


CEO Indefibank Сергей Менделеев полагает, что формально мониторинг центробанка никак не отразится на владельцах криптовалют:


"Никакой ЦБ не умеет (да и не может уметь) контролировать P2P-переводы в крипте - она, собственно, для этого была и создана".


Советник Lidings, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов отметил, что для владельцев криптоактивов мониторинг ЦБ представляет опасность именно в части вывода средств в фиат через классические биткоин-обменники:


"Систематический характер таких переводов без документального обоснования регулятор может посчитать незаконной банковской деятельностью. В такой ситуации обмен криптоактивов и вывод фиата с регулируемой криптобиржи становится более безопасным".


Поскольку в большинстве случаев покупка и продажа криптовалют в России проводятся по карточным счетам, огромное количество криптоэнтузиастов может перейти на расчеты в наличных, считает партнер, руководитель практики IP/IT юридической фирмы DRC Михаил Третьяк.


Еще одной причиной ухода владельцев криптовалют от традиционных каналов платежей вроде банков могут стать анонсированные Генпрокуратурой РФ законы, в которых прописаны нормы конфискации цифровых активов. О необходимости этого говорили и в Следственном комитете. 


"В результате Банк России совместно с силовым блоком в очередной раз, пытаясь задавить биткоин-рынок, стреляет себе в ногу. Вместо понятного регулирования с возможностью налогообложения ЦБ фактически заставляет криптоиндустрию уходить полностью в тень, либо же вообще эмигрировать из страны", - отметил Третьяк.


Сейчас перед российским криптовалютным сообществом стоит выбор - либо полностью легализовать свои операции, либо продолжать находиться "в тени", отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.


Первый вариант подразумевает наличие подтверждения и обоснования источника происхождения средств и экономического смысла сделок, верификацию аккаунтов на криптовалютных платформах и готовность исполнять налоговые обязанности.


"Мы рекомендуем владельцам криптоактивов пойти по первому, законному пути, чтобы перейти в легальное поле. Это будет способствовать развитию прозрачного и четкого правового регулирования отрасли, чего сейчас очень не хватает", - заявил Тугарин.


Во втором случае шансы блокировок счетов и прочих негативных санкций при реализации «серых» схем возрастают, подчеркнул юрист.


Напомним, в сентябре в Банке России анонсировали создание механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. В декабре СМИ сообщили, что ЦБ рассматривает вариант блокировки карточных переводов по определенным MCC-кодам для ограничения инвестиций в криптоактивы.


https://forklog.com/eksperty-zapret-bitkoina-v-rf-ne-imeet-smysla/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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