Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Планета изобилия и широты возможностей переходит в созвездие Рыб 29 декабря, и это событие не останется незамеченным. Рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака встретить 2022 год на волне успеха.

Энергетика Юпитера помогает привлекать удачу и процветание во всех сферах жизни, и ее переход в созвездие Рыб будет положительно сказываться на качестве жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какое влияние Юпитер окажет на представителей зодиакальных созвездий, чтобы каждый смог преуспеть в определенной сфере жизни и обрести новые возможности.

Овен

Юпитер в 12 доме гороскопа символизирует миграцию. Овны смогут развиваться вдали от дома, получать хороший доход и обретать полезные связи. Энергетика планеты дарит уверенность и помогает расширять границы, и Овны могут начать что-то свое, открыть бизнес и быстро выйти на новый уровень жизни.

Телец

У Тельцов Юпитер будет в 11 доме друзей. Успех придет благодаря увеличению подписчиков, развитию в социальных сетях. Тельцов ждет насыщенное время, когда благодаря активной работе получится обрести популярность, выйти на хороший доход и начать развитие в той сфере, которая связана с общением.

Близнецы

Юпитер в 10 доме статуса и целей дает расширение и развитие. Близнецы смогут изменить свой статус, обрести новые обязанности и безупречно с ними справиться, получив не только новый опыт, но и хороший доход. Близнецов ждет развитие бизнеса и старт по карьерной лестнице, а также шанс перейти на новую работу, которая принесет большее удовлетворение.

Рак

Юпитер в 9 доме путешествий указывает Ракам на возможность вывести свой бизнес на международный уровень, познакомиться с людьми другой страны, отправиться для изучения языка и культуры за рубеж. Раки смогут преуспеть во всем, что касается международного общения, и такой подарок судьбы нельзя игнорировать.

Лев

У Львов Юпитер будет в 8 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Это значит, что Львы смогут преуспеть во всем, что касается денежного благополучия. Это могут быть дивиденды по инвестициям, получение наследства, выгодные вложения или изменения в семейном бюджете в лучшую сторону.

Дева

Планета изобилия будет в седьмом доме любви и брака. Дев ждут приятные перемены в личной жизни, обретение гармонии и счастья. Не исключены и разводы в парах, где отношения изжили себя, и такое положение дел также откроет новые перспективы, избавив от негатива и чувства неудовлетворенности.

Весы

Юпитер в 6 доме гороскопа привнесет позитивные перемены в работе. Весы смогут расширить клиентскую базу, начать карьерный рост или взять подработку, которая принесет хороший доход. Возможно и расширение бизнеса с привлечением новых инвесторов и клиентов. Финансовое положение вырастет, если не упускать перспективных возможностей.

Скорпион

Юпитер в 5 доме гороскопа отвечает за любовь. Это значит, что Скорпионы смогут не только найти свою пару, но и обрести гармонию в отношениях с детьми, коллегами и близкими. Тем, кто ищет свое счастье, в 2022 год улыбнется удача. Скорпионам важно открываться навстречу судьбе.

Стрелец

Юпитер в четвертом доме семьи указывает Стрельцам на возможность обрести гармонию в отношениях с близкими. Расширяется состав семьи, связанный с рождением детей, бракосочетанием и обретением новых родственников. Также Стрельцы должны быть готовы к переезду на новое место жительства.

Козерог

Юпитер в третьем доме гороскопа, который отвечает за общение, дает Козерогам новые связи и знакомства. В 2022 году удастся повысить свой статус или изменить его. Козерогов ждет активное сотрудничество, переезд и обретение нового круга общения, переход на новую должность, связанную с коммуникациями.

Водолей

Юпитер во втором доме денег, что указывает на хороший доход в 2022 году. Водолеи смогут преуспеть в делах, что наилучшим образом скажется как на репутации, так и на личном мировоззрении. Водолеям важно смело и активно браться за новые задачи.

Рыбы

Юпитер в первом доме гороскопа указывает Рыбам на новые возможности. Энергетика планеты помогает реализоваться, почувствовать себя уверенно и справиться с любыми препятствиями на пути к заветной цели. Рыбы смогут преобразиться внешне, изменив имидж.