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Как появился День противоэпидемической готовности

Как появился День противоэпидемической готовности

00:37  Автор: Анна Шушкина



Пандемия коронавируса привнесла в повседневную жизнь рядовых граждан целый спектр новых угроз. В связи с этим на 36-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция об учреждении новой памятной даты — Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

Новое заболевание привело к необходимости объявления Всемирной Организацией Здравоохранения пандемии и оказалось самой глобальной проблемой современности.

Мировое сообщество не было готово к столь быстрому распространению эпидемии и серьёзным последствиям, которые она принесла. Это тяжёлое протекание заболевания с высокой долей смертности, отсутствие реально функционирующей системы противоэпидемической борьбы, нехватка ряда медикаментов и медицинской аппаратуры, низкий уровень сознательности граждан в области соблюдения мер противоэпидемического характера, отсутствие чёткого плана действий государственных органов по предупреждению распространения заболевания, перегруженность органов и учреждений здравоохранения и так далее. 

День 27 декабря в истории


Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности.

Все мероприятия, приуроченные к этой дате, должны быть направлены на просвещение населения по вопросам профилактики эпидемических заболеваний, разъяснению людям необходимости прививочной кампании, выработке совместных межгосударственных мер по борьбе с пандемией и предотвращению распространения возможных аналогичных заболеваний.



#коронавирус #ООН #история


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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