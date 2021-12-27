Как выбрать похоронные венки

Роман Иванов

Выбор ритуального венка является таким же важным процессом, как и другие приготовления к похоронам. Подобрав правильно этот аксессуар, вы можете продемонстрировать свое трепетное отношение к умершим людям, желание почтить их достойный образом.

Как выбрать правильный венок

Главный критерий – качество, ведь похоронные венки не должны испортиться быстро. Всегда проверяйте, прочный ли каркас, насколько надежно крепление. Только крепкая конструкция сможет не повредиться от воздействия дождя, снега и других природных явлений.

Учтите все особенности траурного события. Так, если похороны кремационные, то венок должен быть компактным, небольшой формы, так как он будет крепиться на крышку гроба. Предпочтительной является овальная или круглая форма, но допустимы и другие виды. Зелень располагают по бокам, а цветы аккуратно укладывают в центр. При захоронении военнослужащих лучше всего выбрать похоронные венки, которые будут иметь цветовые оттенки, идентичные флагу страны.

Вся композиция должна быть без изгибов и заломов, в одной цветовой гамме. Если ваш выбор пал на похоронный аксессуар, который состоит из настоящих цветов, необходимо учесть свежесть растений. Срезать их необходимо за несколько часов до погребения.

Заказывать венок от коллектива лучше общий, так он будет намного больше и презентабельнее.

Формы и расцветки изделия

Форма изделия может быть различной. Более распространенными считаются круглые и овальные похоронные венки, их используют для украшения памятника или могилы. Для любимого человека можно выбрать аксессуар в виде сердца.

Сочетание оттенков может быть разным. Однако для одного венка рекомендуется избирать не более трех-пяти тонов. Существует особая символика, присущая цветам, которая учитывается при выборе похоронного атрибута:

Красный – символизирует искренние чувства, любовь, мученичество. Используют, чтоб оказать почесть родственникам, любимым или трагически погибшим людям.

Белый – воплощение нравственной чистоты. Изделия этого цвета заказывают на похороны детей, священников и молодых девушек.

Зеленый – символизирует бессмертие души и вечную память, поэтому он традиционно применяется в каждом венке.

Розовые оттенки применяются на захоронении молодых девушек и матерей.

Синий символизирует строгость, сдержанность, печаль, поэтому часто этот цвет используют для создания венков на похороны мужчин.

Фиолетовый используют при захоронении пожилых людей женского пола.

Ритуальные венки разнообразны. Вид изделия зависит от фантазии заказчика и умения изготовителя. В довершение их оформляют ритуальными лентами с надписями.