Как звучит наука

В России подошел к концу Год науки и технологий. Из его аккордов: премий, конкурсов, научных открытий, юбилеев и фестивалей – сложилась целая мелодия. Это гимн науке XXI века. Как же он звучит?

Кто такой ученый в XXI веке? Это музыкант и композитор. Он пишет музыку поколения, подбирая ноты и записывая их в виде формул. А наука – это музыка. Она звучит, как звон колб в химической лаборатории, как барабанная дробь печатающего 3D-принтера, как пронзительные органные аккорды двигателя ракеты.

В 2021 году в России проходил Год науки и технологий. В рамках его провели 4,5 тысячи мероприятий, к их организации подключились все 85 субъектов Российской Федерации. Форумы, конгрессы, конкурсы, олимпиады и другие события посетили более 6,3 миллиона человек, а общий охват в онлайн-формате превысил 274 миллиона. Цифры внушительные. Но все события существуют не вразнобой, они нанизываются на ленту времени, как ноты на нотный стан. Они складываются в единую мелодию – мелодию для настоящего гимна науке и технологиям.

Куплет первый: научные открытия

Научные открытия Года науки охватили и землю, и моря, и космос. Российским ученым удалось заглянуть даже в прошлое

Для науки нет пределов ни в пространстве, ни во времени. В этом году наши ученые продолжили бороться с тяжелыми заболеваниями. Так,ими была разработана научная установка «СКИФ». Она позволит точечно облучать раковые образования без вреда для здоровых клеток. Принята научным сообществом была и генетическая технология CRISPR/Cas9, способная модифицировать гены и лечить наследственные заболевания.

Кроме того, во всем мире реальностью становится печать 3D-объектов. Причем печатаются уже вовсе не пластиковые детские игрушки – таким методом создаются детали для заводского оборудования, атомной промышленности и медицинских протезов. И пусть Россия и не лидирует в рейтинге развития аддитивных технологий в мире – на наше производство приходится около 2% от мирового рынка, но за последние восемь лет рынок 3D-печати в нашей стране вырос в десять раз! И ученые не планируют сбавлять темп ؘ– в этом году в России открылись еще три центра аддитивных технологий: в Образовательном центре «Сириус», в Свердловской области и в подмосковном городе Троицке. Так, мы стали чуть ближе к воплощению в жизнь фантастических снов наших предков.

Год науки и технологий позволил покорить и водные пространства: в 2021 году в России было спущено на воду первое безэкипажное судно «Пионер-М». Оно оснащено лабораториями для изучения дна и водных масс. «Пионер-М» будет круглогодично ходить в акваториях Черного и Азовского морей.

Оказалось, в воде отразилось и небо. Миру науки был представлен нейтринный телескоп Baikal-GVD. С его помощью можно будет формировать знания об истории Вселенной. Как в этом поможет телескоп, опущенный на дно Байкала, самого глубокого озера в мире? Все просто: дело в том, что он будет исследовать излучение, которое возникает при взаимодействии частичек, прилетевших из космоса (нейтрино), с водой. На сегодняшний день это самый крупный нейтринный телескоп в Северном полушарии.

И, наконец, мы дотянулись до звезд и космической пыли. Россия запустила модуль МКС «Наука». Это первый российский модуль для космической станции за последние 11 лет. Особенно значимо то, что запуск прошел в юбилейный год для космонавтики нашей страны: 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос.





При этом к космосу и науке прикоснулись даже школьники. Так, Илья и Алексей Оразовы из Орла изобрели перчатку-экзоскелет для космонавтов и даже получили свой первый патент. А все благодаря тому, что два года назад стали участниками научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус».

И пусть до изобретения машины времени нам еще далеко, благодаря открытиям Года науки и технологий мы все же смогли заглянуть в прошлое. Ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили новый вид древних людей, живших одновременно с сапиенсами и неандертальцами. Их назвали денисовцами – по названию пещеры на Алтае, где археологи нашли их останки.

Куплет второй: образование и будущее нашего поколения

Многоголосная партия науки: исполняют молодые ученые

По всей России открываются образовательные центры «Точка роста», центры «IT-куб» и технопарки «Кванториум». В 2021 году по инициативе Министерства просвещения в педагогических университетах начали создаваться современные технологичные образовательные площадки – межфакультетские технопарки универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки откроются в каждом из 33 вузов, подведомственных Минпросвещения России. Они станут основой для создания в университетах современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки студентов, учителей и школьников, ориентированных на педагогическую профессию.

Сергей Кравцов отметил, что новые образовательные пространства позволят обеспечить современные условия обучения, развивать педагогическую науку, совершенствовать методики преподавания. При этом технопарки должны будут стать частью единой системы, в том числе включающей школы и школьные «Кванториумы», институты повышения квалификации.

«Наша задача – максимальная поддержка педагогических университетов, педагогической науки. Мы в три раза увеличили финансирование педагогических и научных исследований в вузах. Продолжим дальше развивать как содержание, так и инфраструктуру», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что, по мировой статистике, сегодня каждый четвертый стартап рождается в университетах. Для развития системы стартапов в России в Год науки и технологий Правительство РФ утвердило стратегическую инициативу «Платформа университетского технологического предпринимательства». Благодаря ей в стране появится не только не около 30 тысяч новых университетских стартапов, но 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Стартап-студии будут открываться в университетах по всей стране – 15 таких центров откроются уже до 2024 года.

Дело в том что в науку приходят молодые ученые. И резкий подъем интереса к науке у россиян можно отнести к главным итогам Года науки и технологий, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Но молодые ученые рождаются уже в школах. И в этом году российские школьники завоевали почти 100 медалей на международных олимпиадах, в том числе 67 золотых.

Среди последних успехов – шесть золотых медалей российской сборной на 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, а также четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике RomanianMasterofInformatics 2021, одна из которых за абсолютную победу в соревнованиях.

Году науки и технологий были посвящены форум «Ломоносов», Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв», Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

Запомнились и проекты «Билет в будущее» и «Большие вызовы», которые позволили ребятам попробовать себя в разных профессия и решить интересные профессиональные задачи. Кроме того, «Билет в будущее» получил премию Российского общества «Знание», которое отметило лучшие проекты Года науки и технологий.

Последним же аккордом стал Конгресс молодых ученых, прошедший в образовательном центре «Сириус». На нем и подвели итоги проделанной работы.





Куплет третий: культура

Наука умеет говорить на языке чувств. У нее есть голос, у нее есть лицо

Может ли наука существовать без искусства? Не все люди смыслят что-то в химических формулах. Им в помощь музыка, выставки и фестивали – перевод всех закорючек в тетрадках ученых на язык чувств.

Так, в 2021 году был открыт Виртуальный музей науки. Зайдя в него, можно посмотреть изнутри, как работает термоядерный реактор или как устроено сердце человека. Любой экспонат на ваш вкус – все желающие могли познавать науку, не выходя из дома и не сидя часами над учебниками.

Оказалось, что у науки есть голос – в Министерстве науки и высшего образования рассказали о проекте «Звуки науки». Это целый альбом из 9 композиций, авторы которых вдохновлялисьнаучными открытиями.

В сентябре в России прошел и Фестиваль научного кино – оказалось, что у науки есть не только голос, но и очень привлекательное лицо, которое может отразиться на экранах кинотеатров.

«Вернуть науке ее чувственность. Интеллектуальному процессу – его пламенность и страстность. Только интеллектуальному кино будет под силу положить конец распре между «языком логики» и «языком образов», – говорил Сергей Эйзенштейн. И режиссеры прислушались к словам классика. Что из этого вышло, показали на ФНК.

Сейчас завершается календарный год, мелодия Года науки постепенно затихает и переходит в композицию, посвященную 2022 году– Году народного искусства и культурного наследия. Но все еще звучит гимн науке. Он останется с нами навсегда. За 12 месяцев даже самый талантливый композитор не успеет завершить эту мелодию и описать все научные достижения. Наука продолжит свое движение вперед и в наступающем году, а значит, появятся и новые открытия. И они будут вдохновлять юных ученых, которые примут эстафету и придумают еще много новых куплетов гимна науки.