Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)

Детские годы и юность артиста

Актерская карьера

Начало кинокарьеры

Семейная жизнь

Творческие планы актера

После успешного кинопроката отечественной картины «Движение вверх» внимание публики привлек молодой российский актер Кирилл Зайцев, чьей творческой биографией и личной жизнью стали активно интересоваться поклонники его таланта. У Зайцева на сегодняшний день уже имеется большой опыт участия в крупных проектах не только в качестве актера. Он также известен, как режиссер и продюсер.Родным городом артиста является Волгоград, в котором он появился на свет 16 августа 1987 года в семье профессиональных спортсменов-легкоатлетов. Родители учились в спортивной академии и специализировались в метании. Отец занимался метанием молота, а мама толкала ядро.В семье кроме сына была младшая сестра. Как говорит сам артист, любовь к спорту у него и сестры была заложена на генетическом уровне. В детстве мальчик активно осваивал сразу несколько видов спорта:баскетбол;легкую атлетикуплавание;стрельбу;бильярд.В подростковом возрасте Кирилл стал проявлять интерес к сценическому искусству, обучаясь хореографии и посещая музыкальную школу. В 1-ой городской гимназии Волгограда, где Зайцев получал среднее образование, он активно участвовал в школьном театральном кружке.При этом сам Кирилл Зайцев свою биографию и личную жизнь не связывал со сценой, хотя его многие одноклассники говорили, что в нем «умирает актер». Мальчик с детства мечтал о море и карьере капитана.Получив аттестат о среднем образовании в 2005 году, Кирилл поступает в Государственную морскую академию им. адмирала Макарова в СПб на специальность вождения судов. В студенчестве он увлекся парусным спортом и выступал в состязаниях парусных судов. Окончив академию, молодой человек прошел успешную стажировку на парусном судне, совершив кругосветное путешествие. После этого в жизни Кирилла произошел крутой перелом. Он решает отказаться от карьеры капитана и попробовать свои силы на артистическом поприще. В 2011 году он уезжает в Ригу, где поступает с первого раза в Академию культуры на актерский факультет.Получив диплом о высшем актерском образовании, Кирилл был зачислен в труппу Рижского русского театра, где попробовал свои силы еще студентом. В театре ставила постановки педагог Зайцева – профессор Елена Черная. Студент первого курса на премьере получил за свой дебют высокую оценку. В 2018 году Зайцев поступает на службу в Московский губернский театр, где сразу был задействован в двух спектаклях: «Приключения Фандорина» и «Пушкин».Несмотря на то, что карьера киноактера началась позднее театральной, именно киноработы сделали Кирилла известны в России и на постсоветском пространстве. Первая кинороль артистом была сыграна в 2016 году. Кирилл сыграл эпизод в картине режиссера из Латвии Виестураса Кайришса «Хроники Мелани». Лента прибалтийского режиссера была посвящена периоду вхождения Латвии в состав СССР, когда в начале 1941 года происходила депортация части латышей в Сибирь. Кирилл в этом фильме сыграл небольшую роль офицера НКВД.После этого молодого артиста заметили российские режиссеры. В 2017 году его приглашают в проект «Троцкий», в котором ему досталась роль Федора Раскольникова, известного деятеля большевистской партии Федора Раскольникова, мужа легендарной Ларисы Рейснер, которая стала прототипом женщины-комиссара из пьесы Вишневского «Оптимистическая трагедия». Высокий и статный Зайцев, знавший о матросской специальности не понаслышке, блестяще справился со своей ролью.В 2018 году Кирилл Зайцев дебютировал на большом экране в картине «Движение вверх», после этого его биография и личная жизнь кардинально поменялись.Работа в кино стартовала позже театральной, но широкому кругу зрителей России и стран СНГ Кирилла открыл именно кинематограф.Режиссер Антон Мегердичев, автор фильма «Движение вверх»: «Сначала Кирилла Зайцева пробовали на роль прибалтийского баскетболиста Модеста Паулаускаса. Однако практически сразу я предложил ему попробоваться на роль Сергея Белова, советского баскетболиста. Для этого Кириллу пришлось отрастить усы и покрасить волосы в темный цвет. Актеров на роль советских баскетболистов, членов советской сборной по баскетболу, отбирали по росту. Зайцев, рост которого составляет 194 см, к тому же сам играл в баскетбол».Фильм «Движение вверх» смог за две недели окупить свой бюджет и стать лидером проката. Другой успешной работой молодого артиста стала работа в сериале «Гоголь. Страшная месть». После этого Кирилл снялся в исторической драме «Союз спасения», посвященного восстанию декабристов.Картина основана на реальных событиях, связанных с победой советской баскетбольной сборной на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда впервые в истории советские баскетболисты смогли обыграть непобедимую сборную США, забив решающий мяч за три секунды до конца матча.В 2019 году артист сыграл в фильме «Серебряные коньки», который снят по мотивам романа 19 века. Зайцев за 4 месяца смог научиться не только стоять, но и кататься на исторических коньках и сам исполнял все номера на льду. В 2020 году артист снялся в одном из фильмов трилогии фэнтези «Последний богатырь».Всего в фильмографии молодого артиста 11 крупных проектов, один их которых («Движение вверх») получил высокие отзывы в прокате зарубежных стран. Кроме участия в съемках Кирилл служит в Московском губернском театре, где задействован в двух спектаклях.Кроме этого Зайцев имеет неплохие вокальные данные и увлекается игрой на гитаре. Если у артиста есть свободное время, он любит давать сольные концерты в джаз-клубе «Союза композиторов», исполняя джазовые композиции на английском языке.До недавнего времени о личной жизни молодого актера было известно очень мало. Актер не любит афишировать свою личную жизнь. Хотя у него есть своя страница в Инстаграм, но там он не сообщает информацию о своей личной жизни.Сегодня известно, что актер женат на Анастасии Трубчевской, которая работает продюсером. Пара познакомилась во время съемок картины «Движение вверх», где Настя работала помощником режиссера. В 2019 году у пары родился сын Игорь.Кирилл Зайцев не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, поклонницы высокого и стройного блондина узнают подробности из гламурных изданий и светской хроники.Известно, что у артиста плотный график, а в свободное от спектаклей и съемок время он занимается конным спортом. Также артист любит посещать выставки современного искусства и художественные галереи.У Кирилла Зайцева насыщенная творческая биография и счастливая личная жизнь. Кроме актерской работы он смог освоить специальность и продюсера.В текущем году популярного артиста, имеющего хорошую спортивную подготовку, пригласили участвовать в известном телевизионном проекте «Ледниковый период», ведущими которого в этом сезоне стали Алексей Ягудин и Алина Загитова. Кирилл выступает в этом сезоне популярного проекта с российской фигуристкой Оксаной Домниной. Кирилл Зайцев – молодой российский актер, который получил всероссийское признание после роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх».Актер находится на пике свой творческой активности и счастлив в личной жизни:Кирилл Зайцев успешный актер, который за 5 лет снялся в пяти разноплановых картинах.Актеру сопутствует успех не только в творческой, но и в личной жизни. Он женился два года назад, у него родился сын Игорь.Кирилл Зайцев пробует свои силы в режиссуре, продюссерской деятельности и в музыкальной сфере. У него хорошие вокальные данные, он дает сольные концерты в камерной обстановке.