Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клишас: проект о QR-кодах на транспорте нужно дорабатывать

Клишас: проект о QR-кодах на транспорте нужно дорабатывать

18:26  Автор: Екатерина Кутузова



К законопроекту об использовании QR-кодов на транспорте возникло много вопросов и он требует дополнительной проработки, заявил 27 декабря глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью в пресс-центре «Парламентской газеты».

Правительство в середине ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый из них был принят в первом чтении 16 декабря и предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесённом коронавирусе или медотводе от вакцинации.

Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах


Второй вводил аналогичное требование на железнодорожном и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках, тем не менее 13 декабря документ был снят с рассмотрения Советом Думы.

«Правительство не отзывало, насколько я знаю, этот законопроект. Он находится в Государственной Думе, с ним работает профильный комитет», — сказал сенатор.

Клишас добавил, что проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. «Законопроект, очевидно, не готов для того чтобы обсуждаться на пленарном заседании Государственной Думы», — сказал парламентарий.


Читайте также:

• Миронов считает введение QR-кодов принуждением к вакцинации • Володин: Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте • Эксперты рассказали, зачем нужен закон о QR-кодах

Ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, по его мнению, поступит большое количество поправок из регионов, от сенаторов и депутатов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#QR-код

Ещё материалы: Андрей Клишас


45
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

На ForkLog завершился квест — три победителя получат VR-гарнитуры Quest 2
На ForkLog завершился квест — три победителя получат VR-гарнитуры
NFT-маркетплейс UNXD и Decentraland проведут неделю моды в метавселенной
NFT-маркетплейс UNXD и Decentraland проведут неделю моды в
Ученые выяснили, зачем гигантские шершни перед нападением на пчелиный улей трутся об него брюшком
Ученые выяснили, зачем гигантские шершни перед нападением на пчелиный
Тимоти Шаламе — 26 лет. Вспоминаем модные образы актера, которые покорили нас не меньше, чем когда-то сцена с персиком
Тимоти Шаламе — 26 лет. Вспоминаем модные образы актера, которые
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в январе 2022 года
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в январе 2022 года
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с
Филипп Киркоров решился на серьезный шаг ради Давида Манукяна
Филипп Киркоров решился на серьезный шаг ради Давида Манукяна
Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области
Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика
В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в Европе
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун,
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего

Еще по теме

Тутова: законопроекты о QR-кодах — экстренная мера, необходимая для защиты граждан
СМИ: новые QR-коды можно будет получить в МФЦ или на госуслугах
Хубезов: законопроекты о QR-кодах доработают в Госдуме ко второму чтению
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте