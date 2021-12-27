Клишас: проект о QR-кодах на транспорте нужно дорабатывать

18:26 Автор: Екатерина Кутузова

К законопроекту об использовании QR-кодов на транспорте возникло много вопросов и он требует дополнительной проработки, заявил 27 декабря глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью в пресс-центре «Парламентской газеты».

Правительство в середине ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый из них был принят в первом чтении 16 декабря и предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесённом коронавирусе или медотводе от вакцинации.

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Второй вводил аналогичное требование на железнодорожном и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках, тем не менее 13 декабря документ был снят с рассмотрения Советом Думы.

«Правительство не отзывало, насколько я знаю, этот законопроект. Он находится в Государственной Думе, с ним работает профильный комитет», — сказал сенатор.

Клишас добавил, что проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. «Законопроект, очевидно, не готов для того чтобы обсуждаться на пленарном заседании Государственной Думы», — сказал парламентарий.





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Ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, по его мнению, поступит большое количество поправок из регионов, от сенаторов и депутатов.

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