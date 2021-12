Команду проекта Metaswap Gas заподозрили в экзит-скаме

Протокол Metaswap Gas (MGAS) на базе Binance Smart Chain (BSC) стал объектом схемы rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield.

#RugPull PeckShield has detected that @MetaSwapMGAS soft-rugged, the stolen funds (1,100 BNB) are transfered to @TornadoCash (#BSC). DO NOT STAKE in this contract and if you've approved it, REVOKE https://t.co/b7sSsMz3ZE — PeckShield Inc. (@peckshield) December 27, 2021

Платформа позиционировала себя как площадку для обмена невзаимозаменяемыми токенами на блокчейнах Ethereum, BSC и Polygon. Изначально эксперты среагировали на резкое падение цены токена MGAS — почти на 47%.

По их данным, ущерб составил 1100 BNB (~$602 000 на момент написания). Выведенные средства отправлены в миксер Tornado Cash.

Сайт Metaswap Gas недоступен. Пользователи сообщили, что аккаунты протокола в Twitter, Instagram и Medium удалены.

They have also removed their Medium posts - https://t.co/DGyIrHRphn — Arijit Sarkar (@askposs) December 27, 2021

Клиенты платформы организовали группу в Telegram с целью найма специалистов для поиска организаторов проекта и возврата активов.

To all the holders of $MGAS #Metaswap #MetaswapGas, here's a group you can join where old holders like me are doing some discussions about #MGAS. I read some updates too. https://t.co/MmXiBDJvW8 — H O D L !!! (@AAAIGOOOOO) December 27, 2021

Аналитики PeckShield также сообщили, что объектом схемы rug pull стал еще один протокол — MetaDAO. Ущерб составил 800 ETH (~$3,25 млн).

Как и в случае с Metaswap Gas, активы направлены в Tornado Cash.

#RugPull PeckShield has detected that @METADAO rugged, the stolen funds (800 Ether) are transferred to @TornadoCash (#Ethereum). DO NOT STAKE in this contract and if you've approved it, REVOKEhttps://t.co/82FREIL8Fu — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 27, 2021

Напомним, на схемы rug pull пришлось свыше трети от $7,7 млрд в криптовалютах, суммарно похищенных у пользователей за 2021 год, согласно Chainalysis.