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«Культурный марафон» объединил более 1,2 миллиона школьников и 50 тысяч учителей

«Культурный марафон» объединил более 1,2 миллиона школьников и 50 тысяч учителей

В 2021 году к всероссийскому проекту «Культурный марафон», организованному Минпросвещения России, Министерством культуры и образовательными проектами «Яндекса», присоединилось рекордное количество участников – более 1,2 миллиона школьников и 50 тысяч учителей, информирует Минпросвещения России.

В этом году темой проекта стал кинематограф, и необычный мультимедийный тест позволил ребятам познакомиться с киноискусством, узнать, как создаются фильмы, а также самостоятельно анализировать произведения.

После прохождения теста участники познакомились с фильмами, которые легли в основу заданий.

Для учителей также был разработан специальный онлайн-курс, который предоставил возможность организовать интересные дискуссии на уроках.

В рамках проекта прошли тематические встречи с деятелями культуры и искусства.

Организаторы проекта «Культурный марафон» – Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и образовательные проекты «Яндекса».

Первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

# Общество

По материалам: edu.ru

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