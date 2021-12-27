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Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и косметики

Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и косметики
62-летняя телеведущая Лариса Гузеева поделилась фото, на котором позирует в домашней обстановке в естественном виде. Измученная болезнью и поправившаяся Лариса Гузеева решила показать себя без макияжа в домашней обстановке. Актриса больше месяца провела в больнице, а после выписки заявила, что столкнулась с тяжелыми последствиями кронавируса. Лариса Гузеева никак не придет в себя. Телеведущую мучает одышка, она по-прежнему отекает, у нее возникли проблемы с памятью, а общее состояние не улучшается. Из-за гормональной терапии она сильно располнела. Артистка не знает, что с ней происходит. Измученная болезнью звезда уже побывала в детокс-клинике и даже не исключает, что ее сглазили завистники. А не так давно она пришла за помощью к специалистам в клинику эстетической медицины. Лариса Андреевна не стала раскрывать все секреты поклонникам. Дома она старается отвлекаться от грустных мыслей рукоделием и приятными приготовлениями к новогодним праздникам. На одном из кадров в блоге она запечатлена без макияжа и укладки. Публика смогла рассмотреть, как знаменитость выглядит в обычной жизни.
Лариса Гузеева Стоит отметить, что телеведущая, несмотря на плохое самочувствие, вынуждена работать. «Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь – борьба», - рассказывала она. Напомним, коронавирус у звезды протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с почками. Врачи приняли лечили звезду «Жестокого романса» редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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