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Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации «Спутник V»

Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации «Спутник V»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:21  Автор: Юлия Катенёва


Источник: МИД РФ



Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопросы регистрации российской вакцины «Спутник V». Это следует из сообщения МИД.

В телефонном разговоре стороны коснулись актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках борьбы с последствиями коронавирусной пандемии, говорится в сообщении. Так, в частности, Лавров и Гебрейесус обсудили пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при центральной координирующей роли ВОЗ.

ВОЗ одобрила 10-ю вакцину от коронавируса


Глава российского МИД поддержал решение стран — членов ВОЗ начать работу над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями.  Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с организацией для достижения этой цели.

В связи с необходимостью обеспечения равного доступа населения стран мира к вакцинам этого заболевания особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», подчёркивается в сообщении. Кроме того, по мнению сторон, важно, чтобы документы о вакцинации от COVID-19 признавались всеми странами на взаимной основе.


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Ранее в ВОЗ заявили, что проверку вакцины «Спутник V» проведут не ранее января 2022 года. Представление необходимых данных ожидается к концу декабря этого года. До этого проведения инспекции ожидать нельзя.

Сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.

Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

Напомним, в Кремле ожидают одобрения российской вакцины «Спутник V» в течение нескольких месяцев. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, есть трудности, связанные с заполнением документов и предоставлением нужной информации, поскольку требования отличаются, на их согласование нужно время.

«Я убеждён глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, всё-таки ВОЗ признает «Спутник V», и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами», — подчеркнул Песков.



#вакцинация #коронавирус


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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