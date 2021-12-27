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Lego Star Wars: The Skywalker Saga близка к релизу — игра получает рейтинги в разных странах

Lego Star Wars: The Skywalker Saga близка к релизу — игра получает рейтинги в разных странах


Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которая в российской локализации в Microsoft Store называется «LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага», похоже, близка к релизу. На это указывает тот факт, что игра получает возрастной рейтинг в разных регионах.

За последние несколько недель игра получила возрастной рейтинг в Австралии, Бразилии, Сингапуре, Корее и в ряде других регионов. Обычно, получение игрой рейтинга указывает на скорый ее релиз. Ранее сообщалось, что игра Lego Star Wars: The Skywalker Saga планируется к релизу весной 2022 года. Вероятно, в начале года разработчики объявят точную дату выпуска проекта.


Отметим, что в Microsoft Store уже есть страница с игрой Lego Star Wars: The Skywalker Saga, но пока нет предварительного заказа.


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По материалам: newxboxone

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