Леонид Кулагин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)

Леонид Кулагин и его биография

Детство

Юность

Начало карьеры

Зрелые годы

Девяностые

Двухтысячные

Семья

Никто не мог подумать, что неприметный паренек из рабочей семьи станет знаменитым на всю страну и покорит сердца советских женщин. Леонид Кулагин биография и сложная личная жизнь будущего талантливого актера началась непросто. Он родился за год до начала ВОВ – 7 июня 1940 года – а точней, в одном из старейших городов Восточной Сибири – Киренске Иркутской области, расположенном на реке Лена.Жизненный путь будущей звезды советской, российской киноиндустрии начался непросто. В раннем возрасте он остался без матери, которая умерла в больнице. В школу Леонид пошел в другом городе, потому что семья вскоре переехала в Горький. Сначала образованием сына занимался папа, но когда отец вторично женился, мальчика стала воспитывать и мачеха – тетя Нюся.С ранних лет Кулагин увлекся походами в местный драмтеатр и часто бывал на репетициях. За кулисами он знал практически все, потому что папа здесь работал электриком. После увольнения Кулагина старшего, на театральные подмостки перестали пускать и любознательного Леню. Раскрыться творческим задаткам помогла случайность. Рядом с семьей проживал ударник городского оперного театра и мальчик быстро сдружился с музыкантом, а вскоре узнал, что он неплохо поет.Если в драматургию дорога будущей звезде советского кино была временно заказана, то в оперный театр юного таланта пускали. Мальчик начал задумываться над карьерой певца и старался выработать зычный голос. В детстве его окружали девочки старшего возраста – пацанки. Они и стали его лучшими подругами. В жизни Леониду Кулагину везло на слабый пол. Только дважды актер понес наказания от незабвенных дам сердца, но не изменил устоявшегося мнения.Окончив школу, Кулагин устроился в студию Горьковского академического театра, потому что решил связать судьбу с драматургией. В 1960-м он закончил обучение и продолжил работать на театральных подмостках. Вскоре в Горьком открылись гастроли театра г. Читы, и парень страстно влюбился в Милу Нельскую.Актриса ответила Леониду взаимностью, и спустя непродолжительное время разгоряченный донжуан переехал в Читу, где и женился. Но мимолетная страсть быстро прошла, и супруги, находясь в Ярославле развелись.Амбициозный юноша не желал останавливаться в карьерном росте, играя исключительно в театре. Он считал себя вполне привлекательным, киногеничным и вскоре разослал на адреса советских киностудий пухлые концерты со своими фотографиями. Параллельно он плодотворно работал в театрах Ярославля, Брянска и Липецка, где повстречал девушку, ставшую впоследствии новой супругой.Постепенно Кулагин подзабыл о страстном порыве стать знаменитым актером. Предложение молодого режиссера А. Смирнова стало для Леонида полной неожиданностью. По замыслу Леня должен был олицетворять «человека с лошадиным лицом», но потом планы изменились, и молодой талант сыграл комиссара в киноальманахе «Начало неведомого века». Отснятую на «Мосфильме» кинокартину критики посчитали антисоветской, и зритель смог увидеть фильм в 1988-м, в горбачевскую оттепель.Внешность талантливого актера действительно фотогеничная, и он мог бы великолепно сыграть роль двойного агента, советского генерала, высокомерного аристократа. Кулагин блестяще смотрелся в эротических сценах, когда подобные фильмы в СССР, мягко говоря, не приветствовались отечественными кинокритиками.Несмотря на неудачный опыт, амбициозный паренек стремится в Москву и вскоре, после переезда устраивается в драмтеатр имени Н. В. Гоголя. Талант Кулагина заметил выдающийся сценарист Андрей Кончаловский. Мэтр советского кино снимал «Дворянское гнездо» и решил пригласить Леонида, чтобы попробовать его на одну из ролей – сыграть безвольного Лаврецкого. Фортуна улыбнулась Кулагину, и он оказался среди именитых актеров: И. Купченко, С. Никоненко, Н. Михалкова и восходящей звезды польской киноиндустрии Б. Тышкевич.После Тургеневской постановки, Кулагин сыграл еще в нескольких кинолентах – «Борис Годунов», «Приваловские миллионы» и пр. Слава к актеру пришла после неоднозначного фильма «Осень». В советской мелодраме Андрея Смирнова главный герой по сюжету, практически не покидает спальное ложе, наслаждаясь обществом своей возлюбленной.Наталья Рудная и Леонид Кулаги провели в постели, на съемках кинокартины, больше половины времени. Привлекательная внешность и безупречно сыгранная роль принесли Кулагину всесоюзную известность и звание нового секс-символа Советского Союза.Дальше последовали предложения работы в других кинолентах. С1970 по 1991-й, год распада СССР, Леонид Кулаги снялся более чем в сорока картинах. Среди наиболее известных:«Самый жаркий месяц»;«Черный треугольник»;«Полет с космонавтом»«Бой на перекрестке»;«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»;«Битва за Москву»«Продлись, продлись очерование»;«Приключения Квентина Дорварда»«Очарованный странник».В 1991-м Кулагин снялся в актуальном боевике «Афганский излом» и в пророческой киноленте «Невозвращенец».После ликвидации Советского Союза Леонид Кулагин, как и большинство коллег по цеху, испытывал трудности в вопросе предложений сыграть в какой-либо кинокартине. Но, карьера актера не прервалась в лихие 90-е, и в период с 1991 по 2000 год, Кулагин успешно играл в многочисленных кинолентах. В1992-м, он снялся в сюрреалистической картине «Глаза», а также перевоплотился в образ Майлза, в украинской кинокартине «Человек из команды Альфа», основанном на реальных событиях.На рубеже 60-х, случайное знакомство Кулагина со студенткой из США едва не поставило крест на будущей карьере актера. Молодые люди побывали на съемках спектакля, и потом гуляли по Москве. Спустя годы Леонид был вынужден оправдываться перед офицером КГБ и необъяснимым образом отказался от сотрудничества, мотивируя решение ревнивой супругой.Леонид Николаевич далее играл в спектаклях. Но в один год он потерял вторую мать, крестился и чудом избавился от алкогольной зависимости. Знаковых событий уже предостаточно для душевного переворота, но, пожалуй, главным толчком к уходу с подмостков послужила роль в драме «После грехопадения» А. Миллера. В постановке затронуто немало животрепещущих тем, в том числе первородного греха, исповедальности. В душе Кулагина многое перевернулось, и он пришел к выводу – чтобы он не делал, так делать не надо.Полностью отказаться от служения музе было выше его сил, и до 2004 года Леонид Николаевич выступал в качестве режиссера в брянском театре юного зрителя. За время работы актер сумел поставить больше 15 спектаклей. Далее Кулагин переезжает в Башкортостан и ставит в местном драмтеатре несколько интересных новелл. Среди наиболее известных постановок – «Комический театр», «Трагедия первого этажа». После возвращения в Москву, он успешно работает в «Театральном товариществе».Длительный перерыв работы в кино не отразился на творческом таланте актера. После «нулевых», Кулагина стали активно приглашать на съемки в различные проекты. В период с 2000 до 2021 год он снялся в свыше 30 кинокартинах. В списке последних значится работа «Кулагины», где главный герой Леонида Николаевича курирует деятельность отдела по нераскрытым преступлениям. Проект стартовал в 2021 г.В молодости Кулагин повстречался с Элеонорой Лапицкой. Судьбоносная встреча случилась в Липецком театре. Молодые поженились, и, невзирая на годы, живут счастливо, по сей день. У супругов родился малыш, которого назвали Алексей. Сын не пошел по стопам отца, предпочтя искусству рекламный бизнес. Недавно он подарил родителям внука Кирилла.Краткая информация о Леониде КулагинеИмя: Леонид КулагинОтчество: НиколаевичДень рождения: 07.06.1940Возраст: 81 годМесто рождения: г. Киренск, Иркутская областьРост: 0 смЗнак Зодиака: БлизнецыВосточный гороскоп: ДраконДеятельность: актер, режиссер