Лидер Digital Foundry Джон Линнеман назвал свой ТОП-8 игр года





Авторитетный портал Digital Foundry несколько дней назад представил свой ТОП игр с лучшей графикой. Сегодня на Youtube-канале специалистов появился ТОП лучших игр по мнению Джона Линнемана, одного из главных специалистов Digital Foundry. Он составил свой личный ТОП-8 игр 2021 года, и этот ТОП выглядит следующим образом:

Psychonauts 2Metroid DreadGuardians of the GalaxyReturnalIt Takes TwoForza Horizon 5Cyber ShadowDemons of Astebord

В списке можно видеть сразу две игры Xbox Game Studios — Psychonauts 2 и Forza Horizon 5. При этом, проект Double Fine занял лидирующую позицию.

Отметим, что ранее своей личной игрой года игру Psychonauts 2 называл руководитель Xbox Фил Спенсер.