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Любовь Успенская рассказала о списке врагов

Любовь Успенская рассказала о списке врагов
Певица Любовь Успенская призналась, что вычеркнула одного врага из своего списка. 67-летняя артистка, наконец, смогла уладить все противоречия с 54-летним Филиппом Киркоровым. Артистка заверила, что больше не собирается вступать в конфликты с поп-королем. Звезда шансона и бывший муж Аллы Пугачевой несколько лет назад серьезно поссорились. С тех пор они при случае обменивались едкими замечаниями в адрес друг друга, не упуская шанса уколоть оппонента даже публично. Теперь всё это осталось в прошлом: исполнительница хита «Кабриолет» и бывший муж Аллы Пугачевой снова общаются. Об этом рассказала Успенская. «У нас 30 лет дружбы в этом году. Мы наконец-то помирились на съемках. Слава Богу. Мы дали слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня много врагов. Филипп — тот человек, который не заслуживает быть в этом списке», — пояснила Любовь Залмановна.
Филипп Киркоров Она заверила, что инициатором примирения стал сам Киркоров, хотя он же и выступал в роли самого обиженного. «Я готовлю ему подарок на 55-летие. Надо подкопить денег, чтобы не подвести», — рассказала артистка. Сам музыкант признался, какую роль в его жизни играет 54-летняя Наталья Ефремова, которую называют мамой детей музыканта. «Наша мама Наташа — это всё в нашей семье. Я ее обожаю. Если бы не она, многого бы не произошло, чуда бы этого не случилось. Рождения детей не случилось бы», — поделился Киркоров с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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