Лунный день сегодня 27 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Сейчас, когда 2021 год подходит к концу, многие быстрее устают и чаще грустят из-за наличия большого количества дел. Советы астрологов подскажут, как сделать этот понедельник максимально счастливым и удачным.

Не стоит унывать, даже если за окном холодно и темно, а настроение никуда не годится. Да, к концу года запасы сил, в том числе и психологических, истощаются, но в этом нет ничего странного, ведь световой день минимален. Это не значит, что такое состояние нельзя вылечить. В этом вам поможет эффективная медитация от усталости и апатии.

Фаза Луны: сегодня 23 лунный день, убывающая Луна в Весах. Подобное сочетание ведет к выравниванию энергетического фона, но в целом день будет довольно ленивым, ведь Весы не особо любят работу. Ожидается снижение рисков и форс-мажорных обстоятельств. Постарайтесь украсить обыденность и рутину яркими красками.

Магнитные бури 27 декабря: согласно прогнозу, магнитных бурь не ожидается. Солнце спокойно и не преподнесет нам сюрпризов.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение;отказ от вредных привычек;отдых;умеренная работа;пренебрежение здоровьем;займы;риски;торопливость.

Многим в этот понедельник захочется побыть дома. Если есть возможность, лучше отказаться от работы в пользу домашних дел: стирки, уборки, ремонта. В целом сегодня можно проводить много времени за готовкой или другими домашними делами. Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу: если предстоящая генеральная уборка никак не вяжется с настроением, можно перенести ее на более благоприятный день. Весы любят порядок, поэтому не разбрасывайте вещи.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Убывающая Луна в Весах предполагает, что людей потянет к удобным фасонам, приятным фактурам и ярким цветам. Сегодня можно надевать мягкие рубашки и удобные брюки, платья, свитера оверсайз, теплые шарфы. Лучше избегать неудобной обуви. Астрологи советуют добавлять в цветовую гамму теплые оттенки.

Минералы дня — аметист и лазурит, относящиеся к стихии Воздуха. Лазурит поможет тем, кому необходима удача в личных отношениях, а аметист поспособствует укреплению ментальной силы.

Настроение и здоровье в 23 лунный день

Луна в Весах и в стадии убывания — два условия, при которых всем нам требуется комфорт и уют. Поэтому для поддержания настроения лучше браться за дела, которые не вызывают затруднений, разбираться с вопросами, в которых вы максимально хорошо разбираетесь. Не рекомендуется откладывать важные новые дела.





Важно тепло одеваться, ведь на стареющей Луне есть риск заболеть. Варианты отдыха, которые будут хороши сегодня, — вечер с близкими или в кругу друзей, любимое хобби, просмотр фильма, прослушивание аудиокниги, настольные игры, общение с домашними животными.

Любовь и общение 27 декабря

Если вы решительно настроены на поиски второй половинки, воспользуйтесь простыми талисманами на привлечение любви. Весы располагают к свиданиям и знакомствам. Также полезен будет семейный ужин, оказание поддержки своим близким и друзьям. Совместный досуг, звонки, встречи и общение укрепят отношения.

День хорош для примирения влюбленных, находящихся в ссоре. Неуверенных в себе людей астрологи предостерегают о том, что резкие изменения настроения могут отражаться на успехе в любви. Важно помнить о том, что вы достойны любви и можете привлечь внимание того, кто вам нравится.

Финансы и работа по лунному календарю

Начало новой и последней недели этого года — лучшее время, чтобы просто продолжать начатые дела, работать над уже запущенными проектами и совершать запланированные покупки. Приобретение подарков — хорошая идея для шопинга.

Людям любых профессий сейчас необходима осторожность и сдержанность. Импульсивным личностям желательно сфокусироваться на чем-то спокойном. Не стоит спорить с коллегами и уж тем более с начальством. День благоприятен для тех, кто не придумывает заново колесо а пользуется методиками, проверенными временем. О смене работы или о переходе на новую должность пока лучше не думать.