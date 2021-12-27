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Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой

Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Артист Максим Галкин рассказал, что жена всегда оказывается права.   Более 20 лет шоумен счастлив в браке с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Супруги растят двойняшек Лизу и Гарри и регулярно будоражат хейтеров публикацией позитивных доказательств об идиллии в семейной жизни.
Максим Галкин и Алла Пугачева Значит ли это, что между супругами настолько все гладко, что вообще не возникает противоречий? Максим Галкин признался в разговоре с рэпером Бастой в ютуб-шоу «Вопрос ребром», что споры возникают регулярно, и он яростно отстаивает свою точку зрения, но в результате Алла Борисовна все равно оказывается права. Жизненный опыт, как ни крути, играет большую роль. А Пугачевой за ее звездную карьеру пришлось через многое пройти. Галкин не скрывает, что супруга оказала большое влияние на его творчество, помогла достичь карьерных высот и реализовать себя. Недавно шоумен отметил 45-летие. Многие отмечают, что 72-летняя Алла Пугачева рядом с ним словно повернула время вспять, так хорошо и моложаво она сейчас выглядит, появляясь на многочисленных звездных тусовках.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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