Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский

Актриса Мария Шукшина категорически против вакцинации. Артистка за свою позицию подвергается критике со стороны не только близких, но и популярных политических деятелей. Несмотря на ограничительные меры и вакцинацию, борьбу с коронавирусом пока нельзя назвать успешной. Каждый день от ковида и его последствий умирают огромное количество людей. Единственным спасением, по мнению специалистов, может стать только коллективный иммунитет, который во многом вырабатывается благодаря вакцинации. Однако не все хотят делать прививку, некоторые звезды с сомнением относятся к этой процедуре, о чем открыто заявляют как в Интернете, так и в публичном пространстве. Осенью антиваксеров врачи из красной зоны пригласили посетить больницы, где люди борются со смертельным вирусом. Медики хотели показать, что COVID-19 не щадит никого: ни простых людей, ни знаменитостей. В числе, к кому обращались специалисты, была и актриса Мария Шукшина. Многие родные артистки не согласны с ее позицией, довольно резко высказался о дочери именитого режиссера и политический деятель Владимир Жириновский. «Мария, ты совершаешь глупые поступки. Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — обратился к ней лидер партии ЛДПР.Владимир Жириновский Жириновский убежден: главная причина, по которой страна еще не справилась с вирусом, именно антипрививочники. Из-за тех, кто отказывается делать укол с вакциной, у нас так и не получилось выработать коллективный иммунитет, считает политик. Напомним, что несколько российских звезд с большим скепсисом отнеслись к защите от COVID-19, выработанной нашими учеными. В группе антипрививочников состоят Егор Бероев, Мария Шукшина, Оскар Кучера и другие. В соцсетях они открыто агитируют людей не делать прививку и собирают статистику по негативным случаям, связанным с вакцинацией. А от предложения врачей посетить красную зону знаменитости отказались. Они разместили в Сети ответ-обращение к медикам, в котором признались, что сомневаются в качестве вакцины. «На этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи», — гласит письмо, под которым подписалась и Шукшина.