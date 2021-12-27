Матвиенко: целесообразность укрупнения регионов есть, но инициатива должна идти от них

13:22 Автор: Наталия Васильева

Целесообразность в объединении регионов есть, но такая инициатива должна поступить от самих субъектов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которую транслирует телеканал «Россия 24».

По ее словам, «целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо». «Но если вести об этом речь, это должно не идти из высоких кабинетов вниз. Понимание такое должно родиться в самих субъектах (РФ), у самих людей», — считает Матвиенко.





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«Тема действительно чувствительная и острая. <...> Я считаю, что она не ушла из повестки дня, — отметила спикер СФ. — (Право — прим. ред.) решать этот вопрос предоставлено гражданам, только граждане регионов могут проявить свою волю, высказаться, взвесив, что им даст укрупнение или объединение, будут ли они лучше жить, и так далее».

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