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Матвиенко: целесообразность укрупнения регионов есть, но инициатива должна идти от них

Матвиенко: целесообразность укрупнения регионов есть, но инициатива должна идти от них

13:22  Автор: Наталия Васильева



Целесообразность в объединении регионов есть, но такая инициатива должна поступить от самих субъектов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которую транслирует телеканал «Россия 24».

По ее словам, «целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо». «Но если вести об этом речь, это должно не идти из высоких кабинетов вниз. Понимание такое должно родиться в самих субъектах (РФ), у самих людей», — считает Матвиенко.


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«Тема действительно чувствительная и острая. <...> Я считаю, что она не ушла из повестки дня, — отметила спикер СФ. — (Право — прим. ред.) решать этот вопрос предоставлено гражданам, только граждане регионов могут проявить свою волю, высказаться, взвесив, что им даст укрупнение или объединение, будут ли они лучше жить, и так далее».

 



#в регионах


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По материалам: pnp.ru

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