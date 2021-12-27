Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области

Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области

Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов исполнит новогоднее желание девятилетнего Романа Кононова из Волгоградской области. Роман стал одним из участников акции «Ёлка желаний», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. В этом году акция проводится уже в четвёртый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

Мальчик мечтал побывать в Москве, и Министр просвещения пообещал ему исполнить это желание.

Он поздравил Романа, его семью и учителей с наступающим Новым годом.

«Я хочу пожелать ученикам хороших оценок, учителям – хороших учеников, а всем – здоровья, счастья и благополучия. И пусть все желания исполнятся!» – сказал Сергей Кравцов.

«Ёлка желаний» даёт возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

Акция «Ёлка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвёртый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области
Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика
В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в Европе
Farming Simulator 22 продавался лучше Forza Horizon 5 в 2021 году в
Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают разработчики
Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают
Физики создали новый изотоп магния
Физики создали новый изотоп магния
Токен NEAR подорожал на 70% за неделю, а цена LUNA обновила максимум
Токен NEAR подорожал на 70% за неделю, а цена LUNA обновила максимум
Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами
Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах
20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах
16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники
16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун,
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года
Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего

Еще по теме

Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»
Министр просвещения исполнил мечту второклассника из Пермского края
Министр просвещения исполнит новогодние желания трёх детей из социальных учреждений Петербурга
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов