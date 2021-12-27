Министр просвещения Сергей Кравцов исполнит новогоднюю мечту мальчика из Волгоградской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов исполнит новогоднее желание девятилетнего Романа Кононова из Волгоградской области. Роман стал одним из участников акции «Ёлка желаний», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. В этом году акция проводится уже в четвёртый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

Мальчик мечтал побывать в Москве, и Министр просвещения пообещал ему исполнить это желание.

Он поздравил Романа, его семью и учителей с наступающим Новым годом.

«Я хочу пожелать ученикам хороших оценок, учителям – хороших учеников, а всем – здоровья, счастья и благополучия. И пусть все желания исполнятся!» – сказал Сергей Кравцов.

«Ёлка желаний» даёт возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

Акция «Ёлка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвёртый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства.