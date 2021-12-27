Минпросвещения России продолжает реализацию программы по строительству школ

На цифровой платформе «РОСИНФРА» запущен сервис, дающий возможность представителям органов власти в формате одного окна получить необходимую информацию и подготовить проект, который может претендовать на получение федеральной субсидии для строительства школ в рамках ГЧП в соответствии с государственной программой «Развитие образования».

Проект реализуется ВЭБ.РФ совместно с Национальным центром ГЧП и при поддержке Минпросвещения России.

В цифровом проектном офисе реализован функционал, который учитывает отраслевую специфику и требования госпрограммы и позволяет с помощью типовых шаблонов работать с данными и документами, необходимыми для подготовки заявки на участие в отборе.

«Программы, которые сейчас запущены, носят беспрецедентный характер поддержки со стороны государства и, главное, используют максимум возможностей государственно-частного партнёрства. Всё это позволит построить и запустить сеть новых, современных школ по всей стране в самые короткие сроки. И это не просто ответ на вызов демографического подъёма, это качественно новый уровень оснащения образовательного пространства. Поэтому хорошо выстроенная проектная работа здесь, пожалуй, один из основных элементов успеха такой программы. Мы находимся в самом активном сотрудничестве с ВЭБ.РФ, и совместный сервис позволит и нам, и регионам вести необходимый уровень менеджмента, усилив контроль и повысив качество реализации», – отмечает директор Департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Ирина Шварцман.

Разобраться в законодательстве и правилах участия в конкурсном отборе, ознакомиться с планируемыми или уже реализуемыми в рамках госпрограммы проектами-аналогами участникам поможет специальный информационный раздел. Здесь также можно найти пошаговые алгоритмы, которые помогут определить чёткую последовательность действий – от сбора данных и структурирования проекта до участия в конкурсном отборе, подписания соглашения и исполнения бюджетных обязательств. Отдельные инструкции представлены как для заключения соглашения с ООО «ПроШкола», так и для частной концессионной инициативы.

Благодаря бесшовной интеграции заявки, заполненные на платформе «РОСИНФРА», автоматически экспортируются на портал proshkola.edu.gov.ru, где формируется весь пакет документов, необходимых для подачи на субсидию. Причём для проектов, в которых концессионером выступает «ПроШкола» или её дочерние организации, предусмотрен мониторинг создания и эксплуатации объектов: платформа интегрирована с системой ЦУС, которая будет использоваться для управления строительством.

«Программа строительства школ показала свою эффективность. Всё больше регионов стремятся ликвидировать дефицит школьных мест за счёт участия в ней. Причём нам нужно не просто запустить несколько сотен школ по всей стране, а сформировать современную и безопасную образовательную среду, учитывающую потребности детей. Мы ожидаем, что сервис поможет субъектам более грамотно структурировать проекты и готовить заявки, что, несомненно, приведёт к росту количества и качества проектов, запускаемых с привлечением федеральных бюджетных средств», – заявила генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

