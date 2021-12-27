Мнение: фьючерсные биткоин-ETF не подходят долгосрочным инвесторам

Запуск в октябре первого фьючерсного биткоин-ETF в США стал положительным моментом для экосистемы криптовалют, но подобные продукты не подходят для долгосрочных инвестиций. Такое мнение CIO Bitwise Мэтью Хуган высказал в подкасте Скотта Мелкера.

"Мы действительно видели, что миллиарды долларов пришли на рынок, вероятно, оказав влияние на рост цены. Однако это несовершенный продукт. Он подходит, если вы торгуете биткоином в течение недели, но совершенно нет, если держите актив год и более", — заявил он.

Хуган назвал ложным нарратив о том, что биткоин-ETF "откроют поток денег с Уолл-стрит" в индустрию.

По его словам, фьючерсные ETF на криптовалюту более рискованные, чем спотовые. Из-за волатильности продукт предполагает повышенные расходы на обслуживание и не является оптимальным решением для выхода институциональных инвесторов на рынок.

Хуган отметил, что биржевые фонды на базе биткоин-фьючерсов не обладают инвестиционной привлекательностью для финансовых консультантов, управляющих большей частью американского частного капитала.

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Однако CIO Bitwise считает появление продукта положительным примером взаимодействия участников индустрии с регуляторами. Он также назвал хорошей практикой встречи представителей отрасли с властями и законодателями для обсуждения развития криптопространства.

Хуган полагает, что следующий бычий рынок будет связан с благоприятными изменениями в законодательстве, и произойдет это раньше, чем все ожидают.

Напомним, SEC "молчаливо" одобрила проспект фьючерсного биткоин-ETF от ProShares 15 октября. Торги акциями фонда стартовали на Нью-Йоркской фондовой бирже 19 октября.

Следом регулятор разрешил торги подобными продуктами от компаний Valkyrie Investments и VanEck. Заявку последней на запуск ETF на базе спотовой цены криптовалюты регулятор в декабре отклонил.