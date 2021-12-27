На ForkLog завершился квест — три победителя получат VR-гарнитуры Quest 2
В период с 15 декабря (среда) по 26 декабря (воскресенье) включительно редакция ForkLog спрятала в новостях 12 слов на английском языке в формате [1 - слово]. Для победы необходимо было ввести эти слова на странице квеста быстрее остальных участников и указать свои контактные данные.
acid.border.desert.edge.fiction.helmet.inhale.section.solar.virus.wrestle.topple.
После активации формы отправки результатов мы получили 268 правильных ответов. Согласно условиям квеста, победными считаются только первые три.
Мы уже связались с победителями с электронной почты scht*****[email protected] для организации доставки призов.
Все участники, успешно завершившие квест, также получили промокоды, которые в ближайшем будущем можно будет реализовать в рамках экосистемы ForkLog.
Редакция поздравляет победителей и благодарит всех участников квеста. С наступающим!
27 декабря 2021 | 17:26Апдейт:
По просьбе сообщества публикуем таблицу топ-20 участников. Часть имейлов скрыта в целях защиты персональных данных.
1. lesha*****[email protected]
2. amad***[email protected]
3. gli**@mail.ru
4. a**[email protected]
5. hyper****@airmail.cc
6. R**[email protected]
7. my*****k.v**[email protected]
8. s.kach**@ukr.net
9. Alex****[email protected]
10. alena.*.f****[email protected]
11. cryptosh****@gmail.com
12. ***[email protected]
13. gd**[email protected]
14. molotok*****[email protected]
15. p.*.an****[email protected]
16. [email protected]****corp.ru
17. shirenk***@gmail.com
18. chep****201*@gmail.com
19. ro*tik**[email protected]
20. Pe***[email protected]