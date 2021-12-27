На ForkLog завершился квест — три победителя получат VR-гарнитуры Quest 2

В период с 15 декабря (среда) по 26 декабря (воскресенье) включительно редакция ForkLog спрятала в новостях 12 слов на английском языке в формате [1 - слово]. Для победы необходимо было ввести эти слова на странице квеста быстрее остальных участников и указать свои контактные данные.

acid.border.desert.edge.fiction.helmet.inhale.section.solar.virus.wrestle.topple.

После активации формы отправки результатов мы получили 268 правильных ответов. Согласно условиям квеста, победными считаются только первые три.

Мы уже связались с победителями с электронной почты scht*****[email protected] для организации доставки призов.

Все участники, успешно завершившие квест, также получили промокоды, которые в ближайшем будущем можно будет реализовать в рамках экосистемы ForkLog.

Редакция поздравляет победителей и благодарит всех участников квеста. С наступающим!

27 декабря 2021 | 17:26Апдейт:

По просьбе сообщества публикуем таблицу топ-20 участников. Часть имейлов скрыта в целях защиты персональных данных.



