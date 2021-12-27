Незавершенная мраморная античная статуя найдена в Греции

Вадим Карасев

В городе Верия в греческой области Центральная Македония археологи во время экстренных раскопок на месте будущего строительства нашли незавершенную мраморную статую времен Римской империи.

Город, носивший в древности название Бероя, был важным политическим и военным центром во времена македонских царей династии Аргеадов, в первую очередь Александра Македонского и его отца Филиппа II. По значимости он уступал только столице Македонии Пелле, а после смерти сына Александра, положившего конец династии, Бероя стала центром Македонского союза. После римского завоевания союз был преобразован в гражданский институт с акцентом на императорский культ, которым управляли местные элиты. Бероя процветала под властью Рима, затмив Пеллу и став главным региональным центром. Когда Диоклетиан в 293 году нашей эры реструктурировал управление империей, Бероя стала одной из двух столиц новой римской провинции Македонии (другой стал город Фессалоники).

Greek Ministry of Culture

Судя по стилю, найденная статуя была изготовлена как раз во времена расцвета города –в конце II или начале III века нашей эры. Статуя высотой около метра (не считая несохранившейся головы), она осталась соединенной с мраморным блоком, из которого она была высечена. Изображает статуя обнаженного юношу с плащом, перекинутым через левое плечо. Точно определить, кого она изображает, невозможно. Среди вероятных вариантов Гермес, один из Диоскуров (Кастор или Поллукс), Аполлон или Александр Македонский. Над ней работал опытный скульптор, но, почти завершив свое произведение, он по каким-то причинам не докончил работу.

Незавершенность статуи делает ее еще более значительной для современной науки, поскольку дает историкам искусства возможность изучить не только стиль, но и методы изготовления античных мраморных скульптур.