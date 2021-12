NFT-маркетплейс UNXD и Decentraland проведут неделю моды в метавселенной

Люксовый маркетплейс невзаимозаменяемых токенов (NFT) UNXD совместно с GameFi-проектом Decentraland анонсировал Metaverse Fashion Week.

Calling all designers, brands and fashionistas.

Decentraland x @UNXD_NFT presents Metaverse Fashion Week.

A week of Catwalk shows, pop up shops, after parties and immersive experiences 24th - 27th March 2022

have your collections ready! pic.twitter.com/BXkpAV1TOJ