Николай Басков потратил миллионы на дом и не может его достроить

Певец Николай Басков признался, что скоро разорится на строительстве дома. Вот уже несколько лет «натуральный блондин» все не может достроить шикарный особняк на Рублевке площадью в 2000 квадратных метров. Николай Басков рассказал, почему переезд в новое жилье постоянно откладывается в долгий ящик. Как оказалось, у певца попросту не хватает средств на строительство. «Туда и так миллионы улетели, главное, достроить», — признался 46-летний артист в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ. По этому поводу даже шутит Филипп Киркоров. «Вообще, я всегда беру у него взаймы, и он всегда дает. Я свой дом строил 10 лет, и еще строим. Думаю, что ближайшие года два Коля будет обживаться в своем особняке. Может, я ему лестницу подарю. Там нужны произведения искусства — голые женщины, к примеру, или птицы», — признался поп-король российской эстрады.Николай Басков Анита Цой уже знает, что подарит Николаю Баскову на новоселье. «Я знаю тайну его драгоценнейшего сервиза. Коля собирает его везде. Это антикварная уникальная вещь, которая разбросана по всему миру. Поэтому как только где-то находятся чашечка, ложечка, кружечка, ложечка, мне сразу звонят антикварщики», — отметила Цой. Наташа Королева уверена: Басков неспроста строит такие хоромы. По словам певицы, в ближайшем будущем он приведет туда свою избранницу. Правда, пока «натуральный блондин» одинок и даже не представляет, где ему искать возлюбленную. «Недавно вел свадьбу молодых людей, где выяснилось, что парень с девушкой познакомились друг с другом в Интернете. Они оба из хороших семей, оба культурные. А мне то что в Сети знакомиться?! Мне никто не верит, что это я!» — разоткровенничался исполнитель.