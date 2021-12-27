Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год

Вадим Карасев

Вопрос, который беспокоит большинство людей, — каким будет 2022 год в сфере финансов и работы. Нумерологи решили дать ответ на этот вопрос, приготовив для нас с вами гороскоп богатства.

Удача будет на стороне тех, кто уже нашел или старается найти свое призвание. Если вы еще этого не сделали, воспользуйтесь советами нумерологов, чтобы облегчить себе эту непростую задачу.

Расчет числа богатства на 2022 год

Финансовое число рассчитывается по дате рождения, по текущему году и первой букве вашего имени. Для примера возьмем дату рождения 8.07.1992. Первая буква имени пусть будет «С». Для начала расшифруем букву при помощи простой таблицы:





Из этой таблицы узнаем, что букве «С» соответствует число 1. Далее остается просто сложить все цифры вашей даты рождения с цифрами 2022 года и прибавить к этому в конце число 1:

8+0+7+1+9+9+2+2+0+2+2+1=43. Складываем цифры до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 4+3=7. Получается, что для выбранных даты рождения и первой буквы имени числом финансовой удачи будет Семерка. Осталось лишь расшифровать его.

Расшифровка числа богатства на 2022 год

Единица. Всем, у кого получилась Единица при расчетах, в 2022 году стоит больше работать бок о бок с людьми. Командная работа принесет много финансовой удачи. Большой успех ожидает тех, кто управляет другими людьми. Единица поможет вам продемонстрировать свои лидерские качества. Также полезно будет совершать дорогостоящие покупки, особенно в начале года.

Двойка. В этом году нумерологи советуют вам действовать в одиночку. Это не значит, что нужно отказываться от помощи. Просто старайтесь не надеяться на поддержку со стороны. Будьте самодостаточными и не откладывайте на потом то, что можно сделать прямо сейчас. Люди, сильные духом, станут богаче, если их покровитель — число 2.

Тройка. Нумерологи сообщают, что люди с числом 3 в 2022 году будут крайне успешными в финансовой сфере, но только при условии, что их работа будет приносить пользу окружающим. Большой успех ждет врачей, ученых, психологов, учителей, спасателей, пожарных, слуг закона.

Четверка. Если у вас получилось число 4, то богатство придет к вам только в том случае, если вы будете следовать умеренности во всем. Не стоит спешить, брать кредиты, влезать в долги, переутомляться. Удача обязательно настигнет вас. Самое главное — иметь цель и непрерывно двигаться к ней.

Пятерка. Число 5 говорит о том, что финансовый успех для вас будет скрываться там, где вы совершенно не ожидаете его встретить. Например, если вы встретите вторую половинку, этот человек может помочь вам с бизнесом. Или, убираясь в чулане, кто-то может найти старую вещь, которая стоит много денег. Будет много приятных случайностей.

Шестерка. Если при расчетах у вас получилась Шестерка, это хороший знак. Это говорит о том, что вам будет улыбаться удача в делах, которые требуют креативного подхода. Большие финансовые успехи ждут творческих личностей. Шестерка — число года, поэтому вы можете быть уверены в том, что все пойдет так, как нужно. Главное — не лениться.

Семерка. Это число богатства означает, что 2022 год пройдет для вас очень благоприятно. Скорее всего, все проблемы будут разрешаться очень быстро, причем вам для их решения не придется тратить уйму времени и сил. Многие трудности будут преодолеваться налегке. В целом год будет плодотворным. У вас есть все шансы разбогатеть получить повышение или продвинуться по карьерной лестнице.

Восьмерка. Согласно нумерологическому гороскопу, Восьмерка при расчетах получается у самых удачливых людей этого года. Вам можно смело совершать дорогостоящие приобретения, тратить средства на открытие нового бизнеса, вкладывать финансы в собственное развитие.

Девятка. Данное число богатства при расчетах означает, что в 2022 году вас ожидают финансовые трудности, пройдя через которые, вы сможете открыть новые истины, стать мудрее и обрести уверенность. Все, что будет происходить в этот период, будет иметь огромную важность. Обращайте внимание на мелочи.