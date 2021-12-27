Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая существует много тысяч лет. Как и другие науки, она призвана помочь нам узнать лучше себя и мир вокруг. Эксперты в этой области рассказали, что принесут нам числа в этот понедельник.

Сегодняшний день окажется довольно благоприятным, ведь числа на нашей стороне. Нумерологи рассказали, в каких сферах жизни они окажутся наиболее полезными. Помните о необходимости созидательного мышления и будьте предельно внимательными к мелочам.

Число-покровитель 27 декабря 2021 года

Для начала необходимо понять, что за число сегодня управляет энергетическими потоками. Чтобы выяснить это, необходимо сложить все цифры даты 27.12.2021, а затем прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 1: 2+7+1+2+2+0+2+1+1=18. 1+8=9.

Девятка — число, которое любит, когда люди заканчивают дела. Оно может делать нас немного небрежными и импульсивными, но это единственные негативные его стороны. Это значит, что сегодня лучше не начинать новых дел, а сосредоточиться на решении тех, которые ждут срочного завершения. На жизненном пути большинства из нас сегодня могут возникнуть как новые препятствия, так и новые пути для их успешного преодоления. Главный символ этого дня — лабиринт, который символизирует поиск решений в сложных ситуациях. Если вы встали перед выбором, будьте чуточку смелее.





События 27 декабря из прошлого

27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин отправился в путешествие на корабле, в ходе которого ему удалось сформулировать свою теорию эволюции. Это тот день, когда смена обстановки может очень благотворно повлиять на ваши успехи в работе и творчестве.

27 декабря 1979 года был произведен штурм дворца Амина в Кабуле. Это день, когда решительные и смелые действия приводят к желаемым результатам.

27 декабря 2004 года был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от нас. Внимательность и наблюдательность сегодня станут самыми важными качествами для любого человека.

Советы нумерологов на этот понедельник

Многие люди станут уязвимыми к критике. В такие дни лучше не фокусировать свое внимание на том, что говорят о вас недоброжелатели. Позитивные люди даже замечания будут делать мягко.

Это хороший день для уборки дома, избавления от ненужных вещей. Главное — не заниматься делами по дому в плохом настроении.

В такие дни нужно помнить о том, что судьба — это не дело случая, а результат выбора. Не ждите приятных случайностей. Старайтесь идти вперед и надеяться лишь на самих себя. Каждое ваше решение будет иметь огромный вес.

Сегодня полезно меняться, причем не только внешне, но и изнутри. Это хороший день для поисков новых увлечений, для осознания своего места в этом мире.

Многие из нас благодаря силе Девятки смогут найти потерянные ранее вещи.

Люди, которые думают, что они всегда правы, скорее всего потерпят поражение в любых делах. Важно относиться к себе критично и быть готовыми изменить свое мнение.

Опасайтесь опрометчивых поступков. Они могут привести к крайне неприятным последствиям.

Талисманы удачи на 27 сентября

Черный цвет в одежде. Черная одежда снизит агрессивный и импульсивный настрой Девятки. Он поможет принимать правильные решения. Это идеальный талисман для тех, кто боится сделать неверный шаг или оказаться под дурным влиянием извне.

Золотые украшения. Золото — это оберег, который дает энергию и силы в любой день. Сегодня нам понадобится энтузиазм. С золотыми украшениями вы сможете не унывать в течение дня и оставаться мотивированными.