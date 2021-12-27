Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии

Вадим Карасев

Рождественские каникулы 54-летняя Джулия Робертс с семьей провела вдали от дома. Уже несколько месяцев актриса находится в Австралии, где снимается в новом фильме. На праздники она взяла небольшой перерыв в работе и посвятила их родным: 52-летнему мужу Дэниелу Модеру и их детям, 17-летним Хэзел и Финнеасу и 14-летнему Генри.

На выходных звездное семейство отправилось на сиднейский пляж, где его и застали папарацци. Джулия прогуливалась в ярко-розовом слитном купальнике, пока ее супруг катался вместе со старшим сыном на серфе.





Мариана Панкина