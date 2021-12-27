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Off-duty: Кэмерон Диас на прогулке в Лос-Анджелесе

Off-duty: Кэмерон Диас на прогулке в Лос-Анджелесе

Вчера 49-летнюю Кэмерон Диас засняли на прогулке в Лос-Анджелесе. Бывшая актриса, которая ушла из профессии, появилась на публике в черных толстовке и спортивных штанах, разбавив свой total black look белыми кроссовками и холщовой сумкой.

В последнее время актриса не слишком часто выходит в свет — звезда сосредоточена на семейной жизни. Вместе с мужем Бенджи Мэдденом она воспитывает двухлетнюю дочь Раддикс и уделяет ей все свободное время.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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