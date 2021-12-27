Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне Нового года

Вадим Карасев

Перед наступлением Нового года многие задумываются о том, чтобы оставить печали и тревоги в прошлом. Сделать это будет проще, если составить план действий и неукоснительно следовать его пунктам.

Желание начать жизнь с нового листа возникает у каждого из нас, и сделать это лучше всего накануне Нового года. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поверить в свои силы, чтобы оставить за спиной проблемы и невзгоды, обрести стимул для новых побед и настроиться на счастливое будущее.

1. Написать письмо. Для того чтобы оставить в прошлом печали, нужно четко представить себе то, с чем нужно попрощаться. В письме описывают все то, что мешает счастливой жизни, указывают ненужные привычки и привязанности, формулируют мысли таким образом, чтобы от них точно захотелось избавить свою жизнь. Готовое письмо разрывают на клочки и сжигают, развеивая пепел по ветру и настраиваясь на позитивные перемены.

2. Сформулировать новые цели. Их можно оформить как письмо из первого пункта, только не сжигать, а держать на виду. План лучше всего составлять таким образом, чтобы шаг за шагом приближаться к сложным целям. Не стоит писать сразу «Я хочу огромную зарплату». Лучше разбить мечту на этапы: получить необходимые навыки, найти полезные связи. Такая тактика поможет раз за разом преодолевать трудности и наслаждаться новыми победами.

3. Формирование полезных привычек. Жизнь не преобразится в одночасье, если сидеть и ждать у моря погоды. Важно задаться целью и день за днем прививать себе привычки, способные изменить ситуацию в лучшую сторону. Организация рабочего процесса, режим дня, правильное питание — все это будет залогом успешного будущего.

4. Внутренние перемены. Поставленные задачи начнут воплощаться в жизнь, если тренировать силу воли и противостоять тому, что может отдалить от цели. Умение держать себя в руках, всесторонне развиваться и не упускать новых возможностей — вот еще один способ оставить в уходящем голу печали и неурядицы.

5. Программирование сознания. Успех ждет тех, кто не просто думает о том, что хочет стать счастливым, но и моделирует ситуацию в воображении. Важно представлять себе перспективы, ощущать прилив сил, думать о новых покоренных вершинах, чтобы на волне оптимизма приближаться к поставленным задачам.