Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне Нового года

Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне Нового года

Перед наступлением Нового года многие задумываются о том, чтобы оставить печали и тревоги в прошлом. Сделать это будет проще, если составить план действий и неукоснительно следовать его пунктам.


Желание начать жизнь с нового листа возникает у каждого из нас, и сделать это лучше всего накануне Нового года. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поверить в свои силы, чтобы оставить за спиной проблемы и невзгоды, обрести стимул для новых побед и настроиться на счастливое будущее.

1. Написать письмо. Для того чтобы оставить в прошлом печали, нужно четко представить себе то, с чем нужно попрощаться. В письме описывают все то, что мешает счастливой жизни, указывают ненужные привычки и привязанности, формулируют мысли таким образом, чтобы от них точно захотелось избавить свою жизнь. Готовое письмо разрывают на клочки и сжигают, развеивая пепел по ветру и настраиваясь на позитивные перемены.

2. Сформулировать новые цели. Их можно оформить как письмо из первого пункта, только не сжигать, а держать на виду. План лучше всего составлять таким образом, чтобы шаг за шагом приближаться к сложным целям. Не стоит писать сразу «Я хочу огромную зарплату». Лучше разбить мечту на этапы: получить необходимые навыки, найти полезные связи. Такая тактика поможет раз за разом преодолевать трудности и наслаждаться новыми победами.

3. Формирование полезных привычек. Жизнь не преобразится в одночасье, если сидеть и ждать у моря погоды. Важно задаться целью и день за днем прививать себе привычки, способные изменить ситуацию в лучшую сторону. Организация рабочего процесса, режим дня, правильное питание — все это будет залогом успешного будущего.

4. Внутренние перемены. Поставленные задачи начнут воплощаться в жизнь, если тренировать силу воли и противостоять тому, что может отдалить от цели. Умение держать себя в руках, всесторонне развиваться и не упускать новых возможностей — вот еще один способ оставить в уходящем голу печали и неурядицы.


5. Программирование сознания. Успех ждет тех, кто не просто думает о том, что хочет стать счастливым, но и моделирует ситуацию в воображении. Важно представлять себе перспективы, ощущать прилив сил, думать о новых покоренных вершинах, чтобы на волне оптимизма приближаться к поставленным задачам.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год после релиза
Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год
Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне Нового года
Оставить печали в уходящем году: как отпустить прошлое накануне
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков
В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева
В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева
5 распространенных причин супружеской измены
5 распространенных причин супружеской измены
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы
Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети
В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам
В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска

Топ на сегодня

Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли и другие новости из мира ИИ
Американка родила в беспилотном Tesla, роботы подчинились силе мысли
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты о Джареде Лето, которому исполняется 50 лет (шок, но факт)
Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие приметы предсказывают погоду и будущее
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, и какие

Еще по теме

Перезагрузка сознания перед Новым годом: как оставить проблемы в прошлом
10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года
Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году